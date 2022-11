Cristiano Ronaldo vertelt in tranen over rouwproces overleden zoontje: “Het moeilijkste moment in mijn hele leven”

In de aanloop naar het WK voetbal heeft de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo de dood van zijn pasgeboren zoon in april dit jaar beschreven als het ergste moment van zijn leven. Dat deed hij in het laatste deel van zijn veelbesproken TalkTV-interview met de Britse journalist Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo wil met Portugal schitteren op het WK in Qatar. Hij hoopt om zijn team naar een wereldtitel te loodsen, maar heeft zowel persoonlijk als op voetbalvlak een lastig jaar achter de rug. Bij Manchester United botert het niet, maar zijn lastigste moment kwam door het overlijden van zijn pasgeboren zoontje.

“Het was waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn leven, het ergste sinds de dood van mijn vader”, vertelde Ronaldo zichtbaar geëmotioneerd over het trauma van de dood van zijn pasgeboren zoon, genaamd Angél, samen met zijn partner Georgina Rodriguez. Hij overleed tijdens de geboorte op 18 april, maar zijn tweelingzusje Bella overleefde het.

Ook voor zijn relatie was het geen gemakkelijke tijd: “Ik en Gio (Georgina) hadden moeilijke momenten. Het was heel, heel moeilijk om te begrijpen wat er gaande was in die periode van mijn leven”, zei Ronaldo die toegaf dat de situatie hen wel dichter bij elkaar heeft gebracht. Hij voegde eraan toe dat ze moeilijke tijden hadden, maar beseften dat ze ook gelukkig moesten zijn vanwege hun andere kinderen en voor de geboorte van Bella. “Ik was op hetzelfde moment verdrietig en gelukkig, dat had ik nooit gedacht dat dit kon.”

Dicht bij zijn vader

Het verlies van een kind blijft voor iedere ouder een zware last om dragen. Toch kreeg de Portugees niet veel tijd om te rouwen en aan de situatie te winnen. “Het voetbal stopt niet, we hebben veel competities gehad. Het was waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn leven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ronaldo voegde eraan toe dat hij de as van Angél dicht bij die van zijn vader bewaart, die in 2005 stierf aan leverfalen. Hun beide assen worden bewaard in een kapel in zijn huis. “Zo kunnen ik en onze andere kinderen de hele tijd met hen praten.”

En dat praten helpt Ronaldo om door deze moeilijke periode te geraken: “Ze helpen me een betere man te zijn, een beter mens te zijn, een betere vader te zijn.‘Het is iets waar ik heel trots op ben, vooral op de boodschappen die mijn zoon me stuurt.”

Ronaldo en Rodriguez bij de bekendmaking van de zwangerschap. — © BELGAIMAGE

Het valt niet uit te leggen

Ronaldo vertelt met de tranen in de ogen hoe zijn oudste zoon, Cristiano Jr., huilde toen hij het nieuws van de dood van Angél aan zijn andere kinderen moest vertellen. “De kinderen zeiden: waar is de andere baby, waar is de andere baby? Het viel niet uit te leggen”.

Zijn dochter Bella overleefde wel, maar werd twee maanden na haar geboorte ook opgenomen in het ziekenhuis. Een nieuwe klap voor het gezin. Ronaldo zei wel dat Bella, intussen zes maanden oud, het goed stelt en een spectaculaire, mooie meid is. “We zijn erg trots op haar”, klonk het onder meer.