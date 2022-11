Bestelwagen knalt op vrachtwagen: vader en twee kleine kinderen zwaargewond

In de Aststraat in Sint-Gillis-Waas deed zich woensdagochtend even voor 8 uur een zwaar verkeersongeval voor. Een bestelwagen reed er achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. De balans is zwaar, een vader en zijn twee kinderen raakten zwaargewond bij het ongeval.

De bestelwagen werd bestuurd door een man, die met twee inzittende kinderen allicht op weg was naar school. Om een onbekende reden reed de bestuurder, op een recht stuk van de Astraat in de richting van het centrum van Sint-Gillis-Waas, achteraan in op een vrachtwagen van een bedrijf dat stellingen bouwt en dat op die plaats materiaal aan het lossen was aan een woning die in opbouw is.

Uren werk

De klap was enorm. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) riep haar inwoners op om de omgeving te vermijden zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Zowel de bestuurder als de inzittende kinderen zaten gekneld in de bestelwagen. Na een halfuur kon de bestuurder van de bestelwagen worden bevrijd. Voor de twee inzittende kinderen, van amper twee en vier jaar oud, moest de brandweer nog omzichtiger te werk gaan. Na 75 minuten kon het oudste kindje toch worden bevrijd en na anderhalf uur kon ook het kleinste kindje uit de bestelwagen worden gehaald.

Alle gewonden kregen via de opgeroepen mugteams ter plaatse de eerste zorgen en werden nadien, onder begeleiding van de politie, met een konvooi aan ziekenwagens naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen overgebracht.

