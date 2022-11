Moeder vermoorde Gino (9) dood gevonden: “Amper voor te stellen”

De moeder van de in juni vermoorde Gino van der Straeten (9) is dinsdagavond dood aangetroffen in haar woning in Maastricht. Dat bevestigt Judy op het Veld, woordvoerster van de familie. Volgens de politie is de vrouw niet door een misdrijf om het leven gekomen. Daarom doet zij hierover geen verdere uitspraken. Volgens de woordvoerster van de familie is ze aan een natuurlijke dood gestorven.

De woordvoerster noemde de dood van de moeder “vreselijk” voor de beide zussen van Gino. Volgens haar had de moeder “enorm veel verdriet” over de dood van haar zoontje. Nadat het lichaam van de moeder van Gino dinsdagavond werd gevonden deed de politie onderzoek in haar woning in Maastricht.

“Het is amper voor te stellen hoe dat voor haar twee dochters is. Eerst hun broertje, nu hun moeder. Niet te beschrijven”, vervolgt Op het Veld. “Ik snap dat mensen opzoek gaan naar informatie, misschien vanuit een bepaalde sensatiezucht, maar gun deze familie ook de rust en de tijd om deze vreselijke gebeurtenissen een plek te kunnen geven.”

Opnieuw een uitvaart

Het speeltuintje waar de jongen vaak vertoefde in Kerkrade. — © Tom Palmaers

“Dit is met geen pen te beschrijven” zei ze. “De dood van Gino is nog zo vers, wat doe je als je dit hoort. Opnieuw een afscheid en een uitvaart. Bovendien nadert de tweede proforma-zitting rond de dood van Gino. Dit is voor de dochters van de moeder, zussen van Gino, een hele nare tijd.”

Op 5 december is de tweede niet inhoudelijke, voorbereidende zitting rond de verdachte van de moord, ontvoering en misbruik van Gino, Donny M. De 9-jarige Gino verdween op 1 juni tijdens het voetballen buiten in Kerkrade. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De 22-jarige M. werd vlak voor de vondst in diens woning, vlakbij de vindplaats van Gino, opgepakt.

Tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in deze zaak op 14 september heeft de rechtbank de moeder van Gino uit de zittingzaal laten verwijderen, omdat ze te emotioneel werd. Zij begon te gillen toen het Openbaar Ministerie meldde waar M. precies voor wordt vervolgd, namelijk het ontvoeren, drugs toedienen, misbruiken, mishandelen en vervolgens vermoorden van het jongetje.

De moeder werd de zaal uit geleid na haar uitbarsting en besloot uit de rechtbank te vertrekken. Een zus van Gino schreeuwde aan het eind van de zitting naar de verdachte: “Ooit zal ik je hebben.”