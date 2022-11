Waar eet .... Peppe Giacomazza? “Ik houd van een lekkere, snelle hap op zondagavond”

Peppe Giacomazza ken je niet alleen van La Botte en Peppe’s in Genk, de sympathieke chef maakt er ook een lekker potje van op tv. Op Njamtv start trouwens eind november een gloednieuw programma met chef Peppe. Natuurlijk gaat hij ook zelf graag eens lekker eten. Op deze adresjes geniet hij van een snelle hap in Limburg.

1. Brasserie Lindenhof in Zutendaal

“Op een vrije middag ga ik hier graag met mijn echtgenote eten. Vers vlees, zelfgemaakte sauzen, een lekker pureetje … Traditie krijgt hier een extra smakelijke toets. Het is ook een heel laagdrempelige zaak: van lekker eten tot iets fris drinken na je fietstocht, het kan allemaal in het Lindenhof.”

Veugenstraat 48 Zutendaal. Open: di, wo 10-22 uur, vrij en za 10 uur-middernacht en zo 9 uur-middernacht. Info: www.brasserielindenhof.be

2. Pizzeria Rocco Cagliostro in Genk

“Terecht verkozen tot de Lekkerste Pizza van Limburg. Hier bestel ik graag een Pizza Calabrese en daarna ga ik langs bij mijn tante die er in de buurt woont.”

Onderwijslaan 74/5 in Genk. Open: wo, do en zo 17-21 uur, vrij en za 17-22 uur. Info: pizzeria-rocco-cagliostro.business.site

3. The Thrill in Genk

“Ik kom graag in deze zaak van chef Rik Vandersanden. Hij gebruikt altijd verse, kwalitatieve producten en de prijs-kwaliteitverhouding is top. Bij The Thrill is de leuze: alles kan, niets moet.”

Jaarbeurslaan 4 in Genk. Open: wo t.e.m. za 12-15 uur en 18-22 uur. Info: www.thethrill.be

4. Brasserie Truckstop in Genk

“Ik ben vaak onderweg en als ik van opnames kom, is het fijn om hier terecht te kunnen met een hongertje. Uitbater Kusha en zijn mama bereiden de lekkerste snelle happen: van verse soep tot een croque monsieur.”

Eikelaarstraat 15 in Genk. Open: ma, di, wo, do en vrij 10-22 uur. Info: www.brasseriets.be

5. De Lantaarn in Mopertingen

“Op zondagavond zit ik weleens in Mopertingen (Bilzen, nvdr.) aan de toog met een lekker getapt pintje. Ze maken trouwens ook heel lekkere hamburgers. En sinds kort is er ook een winterchalet. Gezellig!”

Maastrichterstraat 345 in Bilzen. Open: wo en do 15 uur-middernacht, vrij en za 15-1 uur ’s nachts en zo 10-23 uur. Info: https://www.lantaarn-mopertingen.be/