Meerderheid G20-landen veroordelen oorlog in Oekraïne in slotverklaring

De landen van de G20 hebben op de top in Indonesië een gezamenlijke slotverklaring aangenomen, ondanks grote meningsverschillen over onder meer de oorlog in Oekraïne. Dat hebben verschillende deelnemers bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA.

In de verklaring staat dat de meeste leden van de G20 de oorlog in Oekraïne, die al ruim acht maanden duurt, krachtig veroordelen. Ook het afwijkende standpunt van Rusland is erin opgenomen.

Russisch president Vladimir Poetin besliste van meet af aan niet naar Bali te vliegen, maar hij liet zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Lavrov heeft de top dinsdag echter vroegtijdig verlaten, vele uren voor de verklaring werd aangenomen. Voor de top was het onzeker of er een gezamenlijk einddocument zou komen. Sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne is de G20 verdeeld.

In hun verklaring verwijzen de landen nu naar een resolutie van de Verenigde Naties waarin Rusland wordt opgeroepen de vijandelijkheden te staken en zijn troepen onmiddelijk uit Oekraïne terug te trekken. “De meeste leden hebben de oorlog in Oekraïne scherp veroordeeld”, luidt het. Hij verergert de problemen van de wereldeconomie, verzwakt de groei en verhoogt de inflatie. Over het standpunt van Rusland staat de zin: “Er waren andere standpunten en verschillende beoordelingen van de situatie.”

“Diepe bezorgdheid”

Het is opvallend dat de Russische aanval duidelijk omschreven wordt als een oorlog, en niet, zoals Poetin wil, een “speciale militaire operatie”. De staatshoofden of regeringsleiders zijn ook duidelijk in hun bewoordingen als het gaat over kernwapens. “Het gebruik of de dreiging met kernwapens is onaanvaardbaar.”

Onlangs nog heeft de annexatie van vier bezette Oekraïense gebieden, in strijd met het internationaal recht, de vrees aangewakkerd dat Poetin kernwapens zou kunnen gebruiken.

De G20 sprak ook zijn “diepe bezorgdheid” uit over de wereldwijde voedselcrisis en pleitte voor de voortzetting van de overeenkomst inzake de uitvoer van Oekraïens graan. Zij willen hun inspanningen voor klimaatbescherming opvoeren. De G20-landen zijn zelf verantwoordelijk voor 80 procent van de CO2-uitstoot.

Bij de bijeenkomst in Bali waren wereldleiders present van de G7, de groep van rijke industrielanden, met ook Duitsland en Frankrijk. Daarnaast waren de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, aanwezig en de premiers van NAVO-bondgenoten Spanje en Nederland.