Jana De Bosscher (29) en Christiaan Graulus (28) zeiden “neen” tegen elkaar in ‘Blind getrouwd’. Daarmee is het meest spraakmakende koppel uit het programma uit elkaar. Een opvallende wending, vooral omdat Jana zichtbaar twijfelde. Want wat als Christiaan toch de ware is? “Dit zal heel wat mensen herkenbaar in de oren klinken.”