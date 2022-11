Honderdduizenden Vlaamse gezinnen mogen door asbestdak geen zonnepanelen plaatsen

In 2,8 miljoen Vlaamse woningen is nog steeds asbest terug te vinden. Vermoed wordt dat 270.000 gezinnen een dak met asbest hebben, zo blijkt uit cijfers van minister van Omgeving Zuhal Demir. Voor de betrokken gezinnen is het bij wet verboden zonnepanelen te plaatsen omdat er bij de werken asbest vrij zou kunnen komen. Volgens de minister is het bovendien “niet efficiënt om zonnepanelen op een oud asbestdak te plaatsen dat toch einde levensduur is”.

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vindt het problematisch dat honderdduizenden gezinnen in tijden van torenhoge energieprijzen geen zonnepanelen kunnen plaatsen. De Vlaamse regering voorziet wel premies voor wie een asbestdak laat verwijderen. Volgens minister Demir komt die ondersteuning bij een asbestdakrenovatie “ruim tegemoet”, maar volgens Vlaams Belang is de huidige steun onvoldoende.

“Uit de cijfers die ik opvroeg blijkt dat de premie voor dakisolatie en gelijktijdige asbestverwijdering gemiddeld amper 6,23 procent van de totale kosten dekt. Dat is ruim onvoldoende,” stelt Janssens. Hij dringt aan op een bijsturing van het beleid en pleit ervoor om de premies voor een asbestdakrenovatie aangevuld met het plaatsen van zonnepanelen te verhogen. “We moeten niet alleen mensen in staat stellen hun energiefactuur te verlagen, maar het ook zo aantrekkelijk mogelijk maken een asbestdak te verwijderen”, besluit het Vlaams Belang-parlementslid.