Piepjonge Belgische Sarah Chaari kroont zich tot wereldkampioene taekwondo in categorie -62kg

De pas 18-jarige Waalse Sarah Chaari heeft zich dinsdag in Mexico tot wereldkampioene taekwondo gekroond. Ze deed dit door in de finale de eveneens 18-jarige Griekse Sarvanaki na een stevig duel te verslaan met 12-7. Voor de jonge Chaari is het de mooiste triomf uit haar prille carrière.

Sarah Chaari, op haar achttiende al de nummer zeven van de wereld, is zowaar wereldkampioen bij de profs nadat ze zich in augustus tot wereldkampioene bij de juniores kroonde. In het Mexicaanse Guadalajara streed ze in de -62kg finale tegen de Griekse Sarvanaki, het nummer achttien op de wereldranglijst. Het was een nagelbijter, gekenmerkt door talrijke straffen aan beide kanten vanwege nervositeit, maar in de slotseconden trok de Belgische de zege over de streep.

Na een verloren eerste ronde met 1-3, herstelde Chaari door het tweede bedrijf met 3-2 te winnen. In het laatste deel ging het scorebord alle kanten op. Het ging van 2-4 naar 6-4 en vervolgens naar een 6-7 achterstand op enkele seconden van het einde. Het zag er slecht uit, maar toen pakte de Belgische uit met twee trappen op de borst van haar rivale. Zo leidde ze met 10-7 om uiteindelijk met 12-7 te winnen.

Chaari in het blauw bekampte in de finale de Griekse Sarvanaki. — © EPA-EFE

Ongeloof bij Chaari nadat ze haar Griekse rivale klopt. — © EPA-EFE

Trillers van formaat

Chaari bereikte de finale door in de halve finale een titanenduel te winnen tegen de Britse Powell. Ze startte slecht en kwam achter, maar herstelde door net zoals in de finale op het einde uit te pakken met haar beste moves. In de kwartfinales had onze landgenote eerder de Chinese Zhou (23) uitgeschakeld. Eerder won ze ook van de Amerikaanse Dillon (57) en van de Duitse Froemming (8).

De Waalse is haast geboren met taekwondo. Ze begon ermee toen ze vijf jaar oud was en ze was meteen verslaafd aan deze sport die ze beoefent in Montignies-sur-Sambre, waar haar club (Tollyo Academy) is gevestigd. Nu, dertien jaar later, levert het haar haar allereerste wereldtitel op. Bij de categorie -62 kg ging ze eerder al van niet gerangschikt naar 7de in de wereld in slechts een paar maanden tijd.

Chaari (2de van links) pronkt op het WK-podium. — © EPA-EFE

Op het WK Taekwondo in Guadalajara nemen nog drie Belgen deel: Raheleh Asemani en broers Jaouad en Badr Achab. Asemani kwam zondag al in actie, Badr Achab (donderdag) en Jaouad Achab (vrijdag) moeten nog op de mat verschijnen.