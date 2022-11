Belgisch-Nederlands duo leidt na bewogen eerste nacht in Zesdaagse van Gent, “kiekenvel” bij Keisse en baanrecord verpulverd

Havik (l) in duo met Van Den Bossche (r).

Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik zijn de leiders na de eerste nacht in de 81ste Lotto-Zesdaagse van Vlaanderen-Gent, die dinsdag van start ging in ‘t Kuipke. Het Belgisch-Nederlandse duo verzamelde 69 punten. De eerste dag werd wel overschaduwd door een zware val van Stijn Steels.

Hun 69 punten zijn er vijf meer dan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg zijn op achttien punten derde. In dezelfde ronde volgen ook nog de Britten Ethan Hayter en Fred Wright (37 punten), Iljo Keisse en Jasper De Buyst (25) en de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (9).

Stijn Steels stelt fans gerust na zware val

Tijdens de eerste ploegkoers kwam Stijn Steels zwaar ten val. De renner werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De kans dat hij nog in actie komt in deze zesdaagse, is bijzonder klein.

Steels stelde vanuit het ziekenhuis wel zijn fans al wat gerust: “Ik lig nu nog te wachten op spoed voor verdere onderzoeken, maar ik kan mijn tenen en voeten vlot bewegen. Mijn rug zit wel muurvast. Bedankt alvast voor alle lieve berichtjes!”

Baanrecord verpulverd

De prestatie van de avond kwam op naam van Tuur Dens. Samen met Jan Willem van Schip verpulverde hij het baanrecord op de 500 meter tijdrit in ’t Kuipke. Ze legden tijdens de openingsavond van de 81ste Gentse zesdaagse de afstand af in 26.496. Het oude baanrecord (26.595) stond sinds 16 november 2017 op naam van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele.

“Kiekenvel” bij Keisse

De blikvanger van deze Zesdaagse, de afscheidnemende Iljo Keisse, nam met Jasper De Buyst dus een degelijke start zonder meer. “Zoals verwacht een heel hectische eerste avond”, reageerde hij op Twitter. “Helaas vrij veel valpartijen met als zwaarste slachtoffer Stijn Steels! Kop op Stijn en spoedig herste️‍l, ik hoop dat je zo je carrière niet moet afsluiten, dat verdient niemand.”

“Gelukkig waren er ook een aantal mooie momenten, kiekenvel momentjes dus, bedankt Gent voor de eerste avond, nog 5 + 1!”

Het Gentse publiek ging alvast uit zijn dak voor “keizer iljo”:

De stand van de 81ste Zesdaagse van Gent na de eerste nacht, dinsdag:

1. Fabio Van Den Bossche/Yoeri Havik (Bel/Ned) 69 punten

2. Lindsay De Vylder/Robbe Ghys (Bel) 64

3. Jules Hesters/Tim Torn Teutenberg (Bel/Dui) 51

4. Ethan Hayter/Fred Wright (GBr) 37

5. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (Bel) 25

6. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 9

op 1 ronde:

7. Vincent Hoppezak/Philip Heynen (Ned) 56

8. Tuur Dens/Jan Willem van Schip (Bel/Ned) 46

op 2 ronden:

9. Gianluca Pollefliet/Noah Vandenbranden (Bel) 26

op 4 ronden:

10. Stijn Steels/Silvan Dillier (Bel/Zwi) 16

11. Brent Van Mulders/Matias Malmberg (Bel/Den) 13

op 5 ronden:

12. Gerben Thijsen/Julius Johansen (Bel/Den) 8