Trump heeft officieel kandidatuur ingediend voor presidentsverkiezingen van 2024

Trump maakte zijn kandidatuur officieel met een document dat naar de Federal Election Commission (FEC) is gestuurd, vlak voor een geplande “grote aankondiging” aan zijn aanhangers in zijn luxueuze residentie in Mar-a-Lago, Florida, dinsdagavond lokale tijd.

Daar zei hij dat “de comeback van Amerika” nu meteen begint. “Om Amerika weer groots en glorieus te maken, kondig ik vanavond mijn kandidatuur aan voor president van de Verenigde Staten.”

“Vechten tegen corruptie”

“Dit wordt niet mijn campagne. Het wordt onze campagne”, beloofde de miljardair aan zijn aanhangers. “Want de enige kracht die sterk genoeg is om de enorme corruptie te verslaan waar we tegenover staan, is jullie, het Amerikaanse volk.” Hij zei dat de MAGA-beweging samen de “corrupte krachten” zal aanpakken. “Dit is geen taak voor een politicus of een traditionele kandidaat. Dit is een taak voor een grootse beweging.”

Trump haalde zwaar uit naar zijn opvolger, huidig president Joe Biden en zei dat hij ervoor zal zorgen dat Biden “niet nog eens vier jaar” in het Witte Huis zit. “Joe Biden belichaamt het falen van links en de corruptie van Washington”, fulmineerde hij.

Volgens Trump was het land zo goed bezig toen hijzelf president was dat het klaarstond voor een gouden eeuw en zijn opvolger eigenlijk niets had hoeven te doen. Maar de Democraten “vernietigen het land van binnenuit”. “Vandaag kondigen we aan dat het niet zo hoeft te zijn. Twee jaar geleden waren we een fantastisch land en binnenkort zullen we weer een fantastisch land zijn”, aldus Trump. “Ik stel me kandidaat omdat de wereld nog niet de ware glorie heeft gezien van wat dit land kan zijn.”

De oud-president zei dat hij in 2024 nog meer stemmen zal binnenhalen dan in 2020. Volgens Trump zal het Amerikaanse volk het “linkse platform van vernieling” afwijzen en kiezen voor zijn platform van glorie. Hij gaf toe dat de Republikeinen het beter hadden moeten doen in de midterms, maar “burgers beseffen nog niet ten volle hoeveel pijn dit land doormaakt”. “Ik twijfel er niet aan dat het tegen 2024 jammer genoeg nog veel erger zal zijn en ze veel duidelijker zullen zien wat er aan het gebeuren is, en dat anders gestemd zal worden.”

Doodstraf voor drugdealers

Trump beloofde als president het land te zullen verenigen, en de stem te zullen zijn van het volk. “Op dag één zullen we Joe Bidens oorlog tegen Amerikaanse energie beëindigen. Wanneer dat gebeurt, zal je de energieprijzen zien dalen.” Daarnaast beloofde hij aan het Congres te zullen vragen om wetgeving dat iedereen die betrapt wordt op het dealen van drugs de doodstraf krijgt. Ook de grenzen zouden beveiligd worden, met toevoegingen aan de grensmuur. En de “bloedbaden” in de steden zouden gestopt worden. Net als het misbruiken van het justitiesysteem als een wapen.

Scholen zullen niet langer Critical Race Theory en “genderwaanzin” mogen “doorduwen”, of ze zullen hun federale subsidies verliezen. Trump wil ook het kiessysteem hervormen – “ik neem dat heel persoonlijk” – en er onder meer voor zorgen dat alle stemmen op de avond van een verkiezing geteld zijn. Want het duurt zelfs niet zolang in derdewereldlanden, aldus Trump, die zei dat ondanks die traagheid net duidelijk was geworden dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden hadden heroverd. “Nancy Pelosi is ontslagen!”

“We zullen Amerika weer groots maken!”, besloot Trump zijn toespraak.

Reactie Biden

Biden reageerde op de kandidatuur van Trump met een tweet waarin hij zegt dat “Donald Trump Amerika gefaald heeft”.

Donald Trump is de eerste formele kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024. Als andere kanshebbers op de Republikeinse presidentsnominatie worden onder anderen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, en zijn eigen voormalige vicepresident Mike Pence genoemd.

De aankondiging van de 76-jarige Trump is ongebruikelijk vroeg en wordt in Washington gezien als een poging andere Republikeinen de pas af te snijden - en om mogelijke strafrechtelijke vervolging af te wenden.

Trump is het doelwit van meerdere onderzoeken naar zijn gedrag voor, tijdens en na zijn eerste termijn als president, van 2017 tot 2021. Deze omvatten beschuldigingen van fraude door zijn familiebedrijf, zijn rol bij de aanval van vorig jaar op het Amerikaanse Capitool, zijn poging om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken en het bezit van geheime documenten in Mar-a-Lago.

Nu Trump een verklaarde kandidaat is kan minister Merrick Garland van Justitie gedwongen worden een speciale raadsman aan te stellen om de verschillende onderzoeken van justitie naar de voormalige president voort te zetten.