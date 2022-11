Kajakker moet vangst delen met hongerige haaien die vis uit zijn handen proberen graaien: “Ze vielen plots aan”

De Amerikaan Connor Walsh trekt er regelmatig met zijn kajak op uit om te vissen voor de kust van Hawaï. In augustus beleefde hij een bang momentje toen hij een 20 kilogram zware tonijn aan de haak sloeg, maar ontdekt dat hij niet de enige was die op de vis aasde. Drie hongerige haaien wilden zijn vangst stelen, beten er stukken uit en probeerden de tonijn uit zijn hand te graaien toen hij zijn vangst bovenhaalde. “Ze vielen plots aan”, aldus Connor, die alles filmde en nu de wereld rondgaat met de beelden. ”Het was redelijk beangstigend dat iets mijn vis in twee had gescheurd.”