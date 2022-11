Emma Meesseman schittert in Euroleague Women, nederlaag voor Kangoeroes Mechelen

In de Euroleague Women was er een zege voor een schitterende Emma Meesseman met het Turkse Fenerbache Istanbul. Kangoeroeres Mechelen verloor in het spaanse Salamanca.

Nadat Emma Meesseman afgelopen weekend in de Turkse competitie een schitterende comeback beleefde na anderhalve maand blessureleed, pakte ze bij Fenerbache Istanbul ook met een knappe comeback in de Euroleague Women uit. In poule A leidde Emma Meesseman haar team met 20 punten (9 op 12 shots, 2 op 3 vrijworpen), 7 rebounds en 5 assists naar een 67-85-zege. In poule A telt de Turkse ploeg zo een 2 op 4.

In poule B geen eerste uitoverwinning voor Kangoeroes Mechelen. De Belgische kampioen verloor na een 39-38-achterstand halfweg met 79-72 van het Spaanse Salamanca Avenida CB. De Amerikaanse Morgan Bertsch (19 punten) en de Franse Lisa Berkani (19 punten) waren de topschutters. Belgian Cat Laure Resimont en de Chileense Ziomara Morrison tekenden respectievelijk 12 en 15 punten. Kangoeroes Mechelen heeft nu een 1 op 4.

Nog in poule B won Schio met 58-78 (rust: 40-43) van het Franse Landes. Bij de Italiaanse kampioen kwam Kim Mestdagh niet in actie. Schio boekt zo 3 op 4.