Zware val Stijn Steels overschaduwt eerste dag van Gentse Zesdaagse

De eerste ploegkoers van de Gentse Zesdaagse werd al na vijf minuten stilgelegd na een zware val. Stijn Steels, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters waren erbij betrokken, maar vooral Steels, die met de Zwitser Silvan Dillier rijdt, bleek zwaar gehavend.

De wedstrijd werd hervat, maar de ploegkoers werd ingekort tot 25 minuten.

De renner, op zoek naar een nieuwe wegploeg nadat hij te horen kreeg van Patrick Lefevere dat zijn contract niet wordt verlengd bij Quick Step, moest worden afgevoerd. De ernst van de blessure was nog niet duidelijk, maar de renner was wel bij bewustzijn. Steels is lid van ‘De Melkerie’, het trainingsgroepje van onder anderen Yves Lampaert en Tim Declercq.

Stijn Steels — © BELGA

(Werner Bourlez)