Stevige schorsing voor topschutter Vincent Janssen blijft ook na beroep van Antwerp

Met een doelpunt en een assist had Vincent Janssen zondag een groot aandeel in de remonte van Antwerp tegen Club Brugge. Enkele dagen eerder speelde de Nederlander in het bekerduel tegen Beveren met een vroege rode kaart dan weer de rol van antiheld. Nu kijkt Janssen, ook na beroep, aan tegen een stevige schorsing van drie speeldagen effectief en twee voorwaardelijk.