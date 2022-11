Luca Brecel op zijn hoede voor Tom Ford: “Zoals vorig jaar dubbeltje op zijn kant”

Luca Brecel strijdt woensdag (14u) in York voor een plaats in de kwartfinales van het UK Championship. “Het wordt net als een jaar geleden een dubbeltje op zijn kant tegen Tom Ford.”

Zijn finaleplaats in het UK Championship lanceerde Luca Brecel (WR 11) een jaar geleden opnieuw richting top 16 van de wereld. Maar dat toernooi had even goed al vijf rondes eerder kunnen afgelopen zijn, Brecel moest in een thriller tegen Tom Ford (6-5) een 4-5-achterstand goedmaken. Laat het nummer 32 van de wereld nu opnieuw zijn tegenstrever zijn.

“Het is heel verwonderlijk dat Ford op zijn 39ste nog steeds geen rankingtoernooi heeft gewonnen”, zegt Brecel. “Ik denk dat het een puur mentale kwestie is. Ford kan zwaar scoren en schakelde in de vorige ronde John Higgins uit.”

Brecel tankte echter ook zelf veel vertrouwen in een aangenaam kijkstuk tegen Lyu Haotian. “Stevige breaks, goeie safety, enkele spannende frames: die match had zowat alles. Ik ben vooral blij met de manier waarop ik het heb afgemaakt. De druk was nochtans groot, omdat de top 16 hier pas in de eindfase instapt stonden er 15.000 punten op het spel. Die geven extra zuurstof op de wereldranglijst.”