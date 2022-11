Hij legde Jan Ullrich het vuur aan de schenen: Duitse dopingjager Werner Franke (82) overleden

© ASSOCIATED PRESS

De Duitse dopingexpert Werner Franke is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Ulrich bevestigd. Franke en zijn vrouw Brigitte Berendonk speelden in de vroege jaren 90 een voorname rol bij het blootleggen van door de staat opgedrongen doping voor sporters in de DDR, het voormalige Oost-Duitsland.

Berendonk publiceerde in 1991 een boek, met medewerking van celonderzoeker en moleculair bioloog Franke, die ook daarna een fanatiek dopingjager bleef. “Ik ben een gedreven man en zal dat altijd blijven”,verklaarde hij zijn niet aflatende strijd tegen doping, waarbij hij met name wielrenners als de Spanjaard Alberto Contador en de Duitser Jan Ullrich beschuldigde. “Ik ben duidelijk een opvoeder voor het publiek en een vijand van misbruikers.”

Lastig kon hij ook zijn voor politici en collega’s. De in 2015 in Duitsland ingevoerde antidopingwet was volgens Franke “het slechtste wat men kon ontwerpen”, terwijl hij het Duitse antidopingbureau Nada als een “tandeloze tijger” omschreef en “niet gekwalificeerd”. (belga)