Onze tv-tips: een onbekende wereld, bijzondere foto’s en een luchtige film

Nederland onder water

NPO1, wo, 20.35u

Al in heel wat programma’s zagen we Nederland mooi in beeld. Meestal vanop de grond, soms vanuit de lucht via een helikopter of dronebeelden. Maar wat als we nu eens de onderwaternatuur van Nederland in kaart brengen? Deze film gaat over het dagelijkse leven onder water, van Zuid-Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Je gaat versteld staan van het resultaat. (tove)

Fotograaf Latif Al Ani - De Onzichtbare schoonheid van Irak

NPO2, wo, 22.40u

De Iraakse fotograaf fotografeerde zijn land dertig jaar lang, vóórdat meerdere oorlogen zijn vaderland in een slagveld veranderden. Zopas reisde Latif op 86-jarige leeftijd door Irak, op zoek naar de mensen en plaatsen die hij ooit fotografeerde. Hij deelt zijn foto’s van vroeger met de huidige inwoners van het land, die niet kunnen geloven dat hun land er ooit mooi en vredig uitzag. (tove)

Sex tape

VTM3, wo, 22.30u

Een echtpaar wordt wakker en komt erachter dat de sekstape die ze de avond tevoren maakten, verdwenen is. Een zoektocht naar de tape begint. Voor wie toe is aan een guilty pleasure is er deze film met Cameron Diaz en Rob Lowe. Het bioscooppubliek lustte er wel pap van. Wie hunkert naar een film waarbij je niet al te veel moet nadenken, komt ruim aan zijn trekken. (tove)