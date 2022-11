Meer raketten gelanceerd dan op beruchte 10 oktober: nieuwe luchtaanval lijkt een van de grootste sinds start oorlog

De aanval op Oekraïne van vandaag is één van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Volgens de veiligheidsdiensten hebben de Russen meer dan 100 raketten afgevuurd op Kiev en andere Oekraïense steden, zoals Lviv, Charkiv en Odessa. In de hoofdstad is minstens één dode gevallen. Op veel plaatsen in Oekraïne is de stroom uitgevallen, net als in buurland Moldavië. Meer dan 7 miljoen huishoudens zitten in het donker, er zou ook zeker één dode gevallen zijn.

Om 17 uur waren er volgens de Oekraïense veiligheidsdiensten al meer dan 100 raketten afgevuurd. Dat is zelfs meer dan op 10 oktober, toen Rusland met drones ook de hoofdstad Kiev grootschalig in het vizier nam. Verreweg de meeste raketten zouden onderschept zijn. “Ongeveer honderd raketten werden afgevuurd vanuit de Kaspische Zee, de (Russische) regio Rostov”, en ook “vanuit de Zwarte Zee”, verklaarde woordvoerder Yuri Ignat van de Oekraïense luchtmacht op de Oekraïense televisie. Vooral het noorden en het centrum van Oekraïne waren het doelwit. Volgens president Zelenski is de aanval nog niet voorbij.

Nadat ooggetuigen in de namiddag twee explosies hoorden in Kiev, waren rookwolken boven de stad te zien. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, bevestigt dat er een Russische raketaanval was op de hoofdstad, waarbij twee woongebouwen getroffen zijn en minstens één dode is gevallen. “Aanval op de hoofdstad: volgens onze informatie zijn twee residentiële gebouwen getroffen in het district Petsjersk. Verschillende raketten zijn neergehaald door luchtafweer boven Kiev”, aldus Klitsjko op Telegram. “De hulpdiensten zijn aanwezig op de plaats van de inslagen.” Bewoners trokken de metro in om te schuilen voor raketinslagen.

Oekraïense media maken melding van ontploffingen in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne. “Er zijn explosies te horen in Lviv, zoek allemaal veilige oorden op!”, schrijft de burgemeester van Lviv, Andrij Sadovy, op Telegram. “Raketaanval op Industrialnij-district in Charkiv”, waarschuwt de burgemeester van de op een na grootste Oekraïense stad, Igor Terechov. Beide burgemeesters geven geen informatie over eventuele slachtoffers. Er werden ook aanvallen gemeld in de regio’s van Odessa, Cherkasy, Kirovohrad, Chmelnytsky, Zjytomyr en Dnipropetrovsk. In heel het land was dan ook het luchtalarm te horen.

“Kremlin wil geen vrede, maar gehoorzaamheid”

De explosies komen een paar uur na een toespraak via videoverbinding van president Volodimir Zelenski op de G20-top. Zijn stafchef Andri Jermak trekt op Twitter een duidelijk verband tussen de explosies en de speech. “Rusland reageert op Zelenski’s krachtige speech op de G20 met een nieuwe raketaanval. Denkt iemand nog serieus dat het Kremlin vrede wil? Het wil gehoorzaamheid. Uiteindelijk verliezen de terroristen altijd.” In een korte video op Telegram, gedeeld door de vicekabinetschef, is een deel van een gebouw van vijf verdiepingen dat in brand staat te zien.

Helft van inwoners Kiev zonder stroom

De situatie op het Oekraïense elektriciteitsnet is dinsdag “kritiek”, meldt het Oekraïense presidentschap. “De Russische terroristen hebben een nieuwe geplande aanval uitgevoerd tegen energie-infrastructuur. De situatie is kritiek”, aldus de vicekabinetschef van het presidentschap Kirilo Timosjenko op Telegram. In Kiev zit minstens de helft van de inwoners zonder stroom. Volgens hem is de situatie in de stad “extreem moeilijk”. “Er is een planning opgesteld voor noodonderbrekingen van het stroomnet”, zei hij.

Ook op andere plaatsen in het land wordt de stroomtoevoer op geplande momenten stopgezet “om het netwerk te stabiliseren”. In Lviv is de metro onderbroken en in een deel van Charkiv is de stroom uitgevallen, melden de burgemeesters van de steden. In totaal zouden meer dan zeven miljoen huizen zonder elektriciteit zitten. Ook in buurland Moldavië is de stroom onderbroken na de Russische raketaanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur. “Elke bom die valt in Oekraïne, treft ook Moldavië en onze bevolking”, zegt de Moldavische minister van Buitenlandse Zaken, Nicu Popescu.

Zelenski spreekt volk moed in

“Rusland zal niet in zijn opzet slagen om de Oekraïense energie-infrastructuur te vernietigen”, zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. “Het is duidelijk wat de vijand wil. Hij zal zijn doel niet bereiken”, zei hij in een korte video op het sociale netwerk Telegram. Hij vraagt de burgers om in de schuilkelders te blijven. Volgens hem kan het immers zijn dat er nog zowat “twintig aanvallen” zullen volgen. “Ik weet dat de raketaanvallen de energie uitschakelden op vele plaatsen. We werken eraan, we zullen alles herstellen, we zullen overleven.”