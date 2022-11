“Russische raketten treffen Polen: 2 doden” - Nationale Veiligheidsraad met spoed bijeengeroepen

Volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn twee raketten neergekomen in Polen, en zijn daarbij twee mensen omgekomen. De Poolse veiligheidsraad is voor spoedberaad bijeengeroepen. De slachtoffers vielen in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, nabij de grens met Oekraïne. Dat werd gemeld door brandweerlui en door de Poolse radio ZET.

Een medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigt tegen persbureau AP dat het inderdaad om Russische projectielen gaat. De reporter van de Poolse lokale radiozender die als eerste het nieuws over de doden in Polen uitbracht, meldt op Twitter dat het volgens zijn bronnen gaat om overblijfselen van een Russische raket die werd neergehaald door het Oekraïense leger. Dat nieuws is nog niet bevestigd.

Het dorp Przewodow telt zo’n 710 inwoners en ligt op minder dan 100 kilometer van Lviv, dat eerder al het doelwit was van Russische raketten.

De Poolse minister Mateusz Morawiecki heeft meteen een hoogdringende vergadering bijeengeroepen van nationale veiligheid en defensie. Dat zei Piot Müller, de woordvoerder van de regering, op Twitter. Ook staatshoofd Andrzej Duda is verwittigd, meldt Morawiecki’s woordvoerder per tweet.

De raketinslagen volgen na een dag vol Russische raketten in Oekraïne. Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington verklaarde dat er momenteel geen informatie is die de Poolse mediaberichten over een vermoedelijke Russische raketinslag bevestigt. Het Pentagon zegt wel de berichten te onderzoeken. “Als het aankomt op artikel 5 van het NAVO-handvest zullen we elke millimeter NAVO-grondgebied verdedigen.”

NAVO

NAVO-bondgenoot Letland reageerde fel. “Het criminele Russische regime vuurde raketten af die niet alleen gericht waren op Oekraïense burgers, maar die ook op NAVO-grondgebied in Polen zijn geland. Letland staat volledig achter de Poolse vrienden en veroordeelt deze misdaad”, twitterde de Letse minister van Defensie, Artis Pabriks.

De president van Litouwen laat weten dat “iedere centimeter van de NAVO verdedigd moet worden”.

De woordvoerder van de Hongaarse premier Orban meldt dat ook het veiligheidskabinet van dat Oost-Europese land bijeen komt: “Vanwege de stop van de olietransfer door de Droesjba-pijpleiding en de raket die het Poolse territorium raakte.”

Estland, dat net als Polen ook een grens met Rusland heeft, liet weten: “Het laatste nieuws uit Polen is verontrustend. We beraden ons met Polen en andere bondgenoten. Estland is bereid om elke millimeter grondgebied van NAVO-gebied te verdedigen. Wij zijn solidair met onze nauwe bondgenoot Polen.”