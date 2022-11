De Gentse Zesdaagse staat dit jaar volledig in het teken van de afscheidnemende keizer Iljo Keisse. In zijn zog staan andere Vlaamse pistiers te trappelen om zijn rol als heerser van het Kuipke in de toekomst over te nemen. Maak kennis met zes kroonprinsen van de Gentse Zesdaagse die de harten van het Gentse publiek proberen te veroveren.