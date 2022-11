Iljo Keisse over ‘zijn’ Zesdaagse: “Het Kuipke, dat is vooral afzien en pijn lijden”

Dinsdagavond begint de 81ste editie van de Zesdaagse van Gent. Iljo Keisse en Jasper De Buyst zijn de topfavorieten, al schuiven ze die rol graag van zich af. Keisse gaat in zijn Kuipke voor een achtste overwinning. Voor Jasper De Buyst kan het, na 2013 en 2014, zijn derde eindzege worden in Gent

“Wij hebben net de Driedaagse van Kopenhagen achter de rug. We werden er vijfde. Ik ben wat ziekjes maar dat is niet voor het eerst net voor de Zesdaagse van Gent”, zegt Keisse. “Ik heb al enkele coronatesten achter de rug, dat is het dus niet. Gewoon wat last. Wij reden Kopenhagen in functie van de Zesdaagse van Gent. Ik heb dat nodig. Doe ik dat niet, dan kom ik in Gent in de problemen tijdens de eerste dagen.”

De Driedaagse van Kopenhagen werd gereden op een piste van 250 meter. Die in ‘t Kuipke is slechts 166,66 meter en dus komt het er ook op aan technisch sterk te staan. “Er werd in Kopenhagen drie dagen full gaz gereden. Ik zie niet in dat dit in Gent anders zal zijn. Het zal verschrikkelijk hard gaan. Die tendens, zo rap rijden als kan, wordt gewoon voortgezet. En die pure snelheid is bij ons een zwak puntje. Wij hopen te groeien naarmate de zesdaagse vordert, maar ik weet nu al dat we de eerste dagen fiks gaan moeten doorbijten. Wij gaan moeten toeslaan op het juiste moment. Misschien steken we ons zelfs wel wat weg.”

‘t Kuipke is uitverkocht. Het publiek mag, na de coronapandemie, opnieuw volop feesten op het middenplein. Het dak zal er dus meermaals afgaan

“Kippenvel. Als het publiek zich er achter zet is het ongelooflijk. De sfeer in Gent vind je nergens anders. Ik hoop met Jasper te gaan voor de eindzege, maar evident is dat niet. En ik zal me vooral niet te emotioneel mogen laten meeslepen in het verhaal. Genieten zal voor 24 november zijn tijdens mijn afscheidsfeest. Het Kuipke, dat is vooral afzien en pijn lijden.”

Van Den Bossche voor podiumplaats

De 22-jarige Fabio Van Den Bossche vormt deze week een koppel met de Nederlander Yoeri Havik in de 81ste Gentse zesdaagse. “We komen met ambitie aan de start. Een podiumplaats moet haalbaar zijn”, vertelde Van Den Bossche dinsdag voor de start van de eerste nacht. “In Denemarken hebben we alvast een goede aanloop genomen naar deze zesdaagse.”

Samen met Lindsay De Vylder won Van den Bossche de Driedaagse van Kopenhagen. “En Havik was daar de beste renner, voordat hij ten val kwam. Lindsay De Vylder was ook sterk. Aan De Vylder en Robbe Ghys zullen we een fikse kluif hebben, net als aan Iljo Keisse en Jasper De Buyst. Ook de Duitse Europese kampioenen, Kluge-Reinhardt, en de Britten Hayter-Wright zullen een vooraanstaande rol spelen. De concurrentie is groot. Er zal fel gebikkeld worden.”

In oktober vochten Van Den Bossche en Havik op het WK nog een verbeten strijd uit met als inzet de gouden medaille in de puntenkoers. Havik pakte daarin de hoofdvogel en Roger Kluge, in ‘t Kuipke aan de slag met zijn landgenoot Theo Reinhardt, griste ook nog zilver weg voor de neus van Van Den Bossche.