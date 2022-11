Lanaken

In Lanaken is Sofie Senden van dierenopvang Lamana op zoek naar 2.300 euro om geitje Odil twee protheses te kunnen geven. Het geitje van één jaar heeft een afwijking aan de voorpoten waardoor het op z’n knieën loopt. Sofie Senden zet zich al jaren in om ongewenste dieren een beter leven te geven. Ze hoopt dan ook Odil te kunnen helpen zodat hij op een comfortabele manier oud kan worden.