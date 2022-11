Studenten met hoofddoek vinden moeilijker stageplaats in onderwijs, PXL teleurgesteld: “Lerarenkorps moet afspiegeling zijn van maatschappij”. — © TV Limburg

Studenten met een hoofddoek die een lerarenopleiding volgen, vinden steeds moeilijker een stageplaats en dat terwijl het onderwijs te maken heeft met een lerarentekort. 6,4 procent van de Vlaamse leraren heeft een migratieachtergrond. Dat is bijzonder weinig. Het lerarenkorps moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, maar dat is nu absoluut niet het geval. Dat zegt Marc Hermans van PXL-Education. De 20-jarige student Sara Demir draagt een hoofddoek. Ook zij vindt moeilijk een stageplaats. Het is haar grote droom om leerkracht te worden.