Voor het eerst sinds corona-epidemie weer opstoot van RSV-besmettingen

De herfst is begonnen, en daar is ook weer een opstoot van RSV-infecties onder jonge kinderen. De meeste kinderen die besmet zijn met het virus kunnen thuis uitzieken. Maar sommige baby’s of jonge kinderen worden zo ziek, dat er toch een ziekenhuisopname nodig is. En dat merken ze ook op de kinderafdeling in het Sint-Trudoziekenhuis. Het aantal opnames bestond afgelopen weekend voor de helft uit RSV-besmettingen. Het is voor het eerst sinds de corona-epidemie dat er weer zo’n opstoot is van RSV-besmettingen.