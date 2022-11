Genkse pleegouders in ‘Durf te Vragen’: “Afscheid is soms moeilijk, maar je haalt er heel veel voldoening uit”

Met zeven kinderen is het bij Heidi (42) en Bjorn (42) in Genk een full house, maar daar houden ze van. Siska Schoeters gaat in Durf te vragen bij hen op bezoek om te horen en zien hoe ze het aanpakken met hun drie eigen kinderen en vier kinderen in langdurige pleegzorg. Ze willen vooral een warme thuis zijn waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich geliefd voelt. “Je haalt er heel veel voldoening uit. Het afscheid is soms moeilijk, maar als je ziet wat je allemaal voor dat kind hebt kunnen doen, dat is onbetaalbaar”, vertellen ze over de emotionele impact van pleegzorg.

Heidi en Bjorn uit Genk. — © vrt

Ook hun stadsgenoot Anna (62) zit in de pleegzorg. De Genkse vangt pleeggasten (volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek die worden opgevangen door een gastgezin, nvdr.) Romina (29) en Eddy (50) op. Romina woont al sinds haar vijfde bij Anna en werkt deeltijds op een zorgboerderij. Na het overlijden van hun moeder is ook Eddy, de broer van Anna, bij hen ingetrokken. Hij doet vrijwilligerswerk bij pleegzorg. Met hun drietjes vormen ze een hecht en warm team. “Ik zie zelf heel veel redenen waarom je zou kiezen om een pleeggast in huis te nemen. Je krijgt veel vriendschap en hulp terug van pleeggasten. Dat beseffen mensen vaak niet.”

Anna, Romina en Eddy uit Genk. — © vrt

