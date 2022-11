Lerares neemt ontslag na pikant filmpje met echtgenoot in de klas om “karig loon aan te vullen”

Een Amerikaanse lerares heeft “onder druk” ontslag genomen nadat bekend was geraakt dat ze pikante video’s maakte en deelde via OnlyFans, het platform bij uitstek voor sekswerkers. Samantha Peer kon samen met haar man - die ook leerkracht is - de eindjes niet meer aan elkaar knopen met hun karig loon. Dus besloot ze onder de naam ‘Khloe Karter’ pornografische filmpjes te maken met haar echtgenoot, waarvan eentje in een klaslokaal werd opgenomen. Maar iemand vond haar account en meldde alles aan de lokale politie en haar school.

Samantha Peer had de volledige staat Arizona geblokkeerd op OnlyFans, maar dat kon niet verhinderen dat haar dubbelleven als pornoster aan het licht kwam. Aanvankelijk werd ze gewoon geschorst en kreeg ze betaalde vakantie, en werd de zaak nog onderzocht. Samantha hoopte alles in stilte te kunnen regelen en wilde haar geheimpje verborgen houden.

Maar de andere leerkrachten op haar school kregen lucht van de zaak en al snel was iedereen op de hoogte van wat ze allemaal uitspookte op OnlyFans. Het duurde niet lang voor ook haar leerlingen de video’s en foto’s begonnen te delen onder elkaar. Ook haar man, die de tweede hoofdrol vertolkt in de video’s, is leerkracht en kwam in de problemen.

De Amerikaanse nam “onder druk” ontslag, en vier dagen later werd haar echtgenoot de laan uitgestuurd. Maar nu onthult ze het hele verhaal in een video op YouTube, om uit te leggen wat er allemaal is gebeurd. “Op een bepaald punt kon mijn gezin niet meer overleven op het loon van twee leerkrachten”, klinkt het. “Ik begon tijdens de zomer filmpjes te maken om wat geld bij te verdienen om in onze basisbehoeften te voorzien.”

Maar dat breekt haar, haar echtgenoot en haar gezin nu dus zuur op. Ze is niet alleen haar job kwijt, ze wordt ook vergruisd in de gemeenschap. Volgens Samantha bellen misnoegde ouders zelfs naar haar fitness om te dreigen dat ze geen lidmaatschap willen delen met een pornoster en werd haar abonnement opgezegd. “Ik heb spijt dat ik dat filmpje heb gemaakt”, legt ze uit in de videoboodschap. “Maar ik vind niet dat mijn naam nu door het slijk moet worden gehaald.”