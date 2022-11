Heelkundig chirurg Michelle Ryx: “Doordat we onder lokale verdoving kunnen werken is de operatie voor de patiënt minder ingrijpend.” — © RR

GENK

In het ZOL in Genk werken heelkundig chirurgen Michelle Ryx en Bob Vermeulen aan de uitbouw van een nieuwe lymfoedeembehandeling: “De operatie wordt een stuk minder ingrijpend en is uniek in Limburg.”