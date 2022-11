Waarom Elise Mertens afscheid nam van haar derde coach in 2022

Elise Mertens zette vorige week een punt achter de samenwerking met haar coach Philippe Dehaes. In TVL Sportcafé gaf ze wat meer uitleg. “Er was een verschil in werkwijze”, vertelde de Hamontse.

LEES OOK. Elise Mertens stopt na amper drie maanden opnieuw de samenwerking met haar coach

Mertens en Dehaes werkten nog maar enkele maanden samen. De twee hadden een proefperiode afgesproken tot na de US Open, een periode die werd verlengd tot het einde van het seizoen. Na het behalen van de dubbeltitel op de WTA Finals, waar Dehaes al ontbrak, werd beslist om de samenwerking te stoppen.

“Ik wou op technisch vlak in detail werken en Philippe iets minder. Als de klik er niet is moet je beslissingen nemen en andere oplossingen zoeken. Dit is inderdaad al mijn vierde coach dit jaar. Op het terrein liggen mijn eisen hoger dan in het gewone leven. Dit is topsport. Ik heb structuur nodig.”

© ISOPIX

Corona op US Open

De Hamontse traint de volgende weken op de Wilson Luxilon Tenkie Academy met Alexander Kneepkens, Seppe Cuypers en Dries Beerden. Ze kwam tijdens het gesprek ook nog even terug op de US Open waar ze in de eerste ronde verloor. Verrassend, want de voorbije jaren bereikte ze altijd de vierde ronde op de grandslams. “Ik had corona in New York en daardoor was de kracht in mijn rechterbeen volledig weg. Het was zelfs gevaarlijk om te spelen, maar op dat moment vertoonde ik geen symptomen. Pas een week later bleek dat ik corona had.”