Ferrari ontkent ontslag van teambaas Mattia Binotto: “Geruchten zijn volledig ongegrond”

Het Italiaanse ‘Gazetta dello Sport’ berichtte dat Ferrari-president John Elkann beslist zou hebben dat Mattia Binotto, de huidige teambaas bij het Ferrari F1 team, na de laatste race in Abu Dhabi ontslagen zou worden. Ferrari zou met Frederic Vasseur, de huidige teambaas bij het Alfa Romeo F1 team, bovendien al een vervanger hebben.

Begin 2019 nam Mattia Binotto de functie van teambaas op zich, dit na het vertrek van Maurizio Arrivabene. Binotto en Ferrari kregen de voorbije jaren meermaals serieuze kritiek te verwerken, vooral dit jaar kwam er na enkele discutabele beslissingen felle kritiek op de manier waarop Binotto het F1-team van Ferrari leidt.

De geruchten over een mogelijk ontslag van Binotto doen al enkele weken de ronde maar vooral de berichtgeving van ‘Gazetta dello Sport’ zorgde er nu voor dat Ferrari zich genoodzaakt zag om officieel te reageren.

“Met betrekking tot speculaties in bepaalde media over de positie van Scuderia Ferrari-teambaas Mattia Binotto verklaart Ferrari dat deze geruchten volledig ongegrond zijn”, zo luidt het in een statement van Ferrari.

Het zou echter niet de eerste keer zijn dat er een statement van Ferrari komt, om vervolgens enkele weken later vast te stellen dat er toch een ontslag volgt. Mocht Binotto alsnog ontslagen worden dan zou dit het vierde ontslag van een teambaas bij Ferrari zijn in acht jaar tijd.

