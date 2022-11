De Rode Duivels landden omstreeks 20 uur lokale tijd in de duisternis van Koeweit City. De reis verliep vlekkeloos. De spelers reisden in businessclass, Roberto Martinez en zijn stafleden zaten in economy. Geen nood, er was plaats genoeg op een vliegtuig met meer dan 300 plaatsen en slechts 100 passagiers.

Eerst waren er nog wat plichtplegingen voor het vertrek naar Koeweit. Brussels Airlines stelde het nieuwe vliegtuig van de Rode Duivels en de Red Flames voor: de Belgian Icon. Dat kon niet zonder de nationale vaandeldragers in het voetbal. Kosten noch moeite werden gespaard met een tent, waarin de Belgian Icon aanvankelijk nog verborgen was. Uiteindelijk waren het Eden Hazard – tot nader order nog altijd aanvoerder van de Duivels – en zijn vrouwelijke tegenhanger Tessa Wullaert die het nieuwe vliegtuig onthulden.

Duivels in business

Sneu was wel dat de Duivels niet op dat vliegtuig stapten. De Belgian Icon is namelijk niet geschikt voor lange afstanden en de vliegreis naar Koeweit zou uiteindelijk zo’n zes uur in beslag nemen. Europa is nog oké, Azië is te ver. Zo kan het dat gewone burgers zoals u of uw buurman nog eerder op het vliegtuig zullen plaatsnemen dan de Rode Duivels, want de Belgian Icon vliegt met een gewone passagiersvlucht vandaag al meteen uit. Bestemming: Parijs.

Ook voor onze chef voetbal Ludo Vandewalle waren er bloemen voorzien. — © Bart Lagae

De Duivels werden dan maar op een ‘gewoon’ maar immens groot vliegtuig met vluchtnummer SN 1047 gezet. Afgeschermd als heuse wereldleiders stapten ze rond het middaguur de Airbus 330 op. Het luchthavenpersoneel maakte gretig foto’s, professionele fotografen werden geweerd.

Opmerkelijk: de Rode Duivels namen allemaal plaats in businessclass, de bondscoach en zijn 41-koppige staf stelden zich tevreden met economy. Roberto Martinez zat weliswaar op de eerste rij van het luxueuze vliegtuig, die gestrekte benen wel de baas de kon. De 33 meegereisde journalisten zaten achteraan in het voor het overige lege vliegtuig. Het was ruim reizen.

Marina Hotel

Bij aankomst hetzelfde tafereel als bij het vertrek: afgeschermde Duivels, die na de paspoort- en visumcontrole meteen de bus instapten en zowat rechtstreeks naar het luxueuze Marina Hotel in Koeweit City reden. De twee openluchtzwembaden in het vijfsterrenhotel bleven onaangeroerd, want het was inmiddels ruim na 20 uur plaatselijke tijd (twee uur later dan in België). Nog wat eten, beweging na de lange vlucht en dan de kamers in.

Het eerste deel van de reis is al zonder incidenten verlopen. Jérémy Doku vergat wel zijn smartphone op het vliegtuig en het was even zoeken, maar dat kan je bezwaarlijk een incident noemen.

Vandaag wordt om 18 uur getraind in het Jabar Al-Ahmad Stadium in Koeweit, waar vrijdag om 18 uur (16 uur in België) het oefenduel tegen Egypte wordt afgetrapt. De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op VTM. Het volledige WK wordt uitgezonden door Sporza.