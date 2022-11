Lanaken

Het grootste gedeelte van zijn kindertijd bracht hij door in de restaurants van zijn vader en grootouders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Axl Bijnens (18) zich in zijn nopjes voelt met een klopper en deegrol in de hand. De Lanakenaar is de benjamin in het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen. “Ik heb af en toe wel gedacht: what the fuck doe ik mezelf aan?”