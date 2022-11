Dan toch geen ‘Pirates of the Caribbean’-film met Margot Robbie

Hollywood

In juni 2020 werd aangekondigd dat Disney bezig was aan een nieuwe Pirates of the Caribbean-film met Margot Robbie in de hoofdrol. Haar Birds of Prey-scriptschrijfster Christina Hodson zou het verhaal pennen. Maar tweeëneenhalf jaar later is dat plan volgens de Australische actrice “dood”. “We hadden een idee en we zijn daar een tijd mee bezig geweest. We wilden een ander verhaal met een vrouwelijke lead, wat heel cool geweest zou zijn. Maar ik denk dat ze het toch niet willen doen”, vertelt Robbie in een interview met Vanity Fair. (nco)