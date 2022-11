Politie wil kilometerslange erehaag voor doodgestoken politieman Thomas (29)

De collega van Thomas, Jason, die in de arm werd gestoken kreeg al een erehaag toen die het ziekenhuis in Jette mocht verlaten. — © rr

De politie wil vrijdag een kilometerslange erehaag vormen voor Thomas Montjoie (29), de politieman die donderdagavond doodgestoken werd in Schaarbeek. Bedoeling is om een erehaag te vormen van het uitvaartcentrum tot de begraafplaats, ongeveer negen kilometer lang. Dat deelt de federale politie dinsdag mee.

Volgens de federale politie zouden tot drieduizend personeelsleden in de erehaag kunnen postvatten. Intern wordt aan collega’s van de gehele geïntegreerde politie gevraagd om voor woensdagmiddag hun aanwezigheid te bevestigen, klinkt het.

LEES OOK. Honderden agenten vormen indrukwekkende erehaag voor gewonde collega aan uitgang ziekenhuis

Daarnaast zullen leden van lokale en federale politie in het hele land vrijdag om 11 uur een minuut stilte in acht nemen. Dat is de start van de uitvaartplechtigheid van de omgekomen politieman. Ook zullen de vlaggen halfstok hangen op alle politiegebouwen in het hele land, zegt woordvoerder Jonathan Pfund.

De uitvaartplechtigheid van de politieman vindt vrijdagvoormiddag plaats in een uitvaartcentrum in Borgworm. Nadien volgt de begrafenis in strikt familiale kring.

Thomas Montjoie overleed donderdagavond na een mesaanval terwijl hij in een dienstwagen stilstond aan een rood licht in de Aarschotstraat in Schaarbeek. De politieman was afkomstig uit Limont, een deelgemeente van het Luikse Donceel.