ATP FINALS. Rafael Nadal in slechte papieren na tweede nederlaag op rij

Rafael Nadal (ATP 2) flirt met de uitschakeling op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn. De Spaanse voormalige nummer één van de wereld verloor ook zijn tweede wedstrijd tegen de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 6).

De 22-jarige Canadees won recent nog de European Open in Antwerpen en zakte met vertrouwen af naar Turijn. Toch verloor hij zijn eerste wedstrijd tegen de Noor Casper Ruud. Ook Nadal kon zijn eerste match niet winnen, de Amerikaan Taylor Fritz was te sterk in twee sets.

In hun tweede match stonden beide ‘verliezers’ tegenover elkaar en was winst aangewezen om eventueel door te stoten naar de volgende ronde. Auger-Aliassime deed wat hij moest doen en had slechts twee sets nodig om Nadal te kloppen: 6-3 en 6-4.

De Canadees wordt gecoacht door Toni Nadal, de nonkel en jarenlange mentor van Rafael, en wist dus hoe hij terug moest vechten. Voor Nadal dreigt zo een vroege uitschakeling.