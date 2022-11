Alle kerstmarkten in Limburg: hier rinkelen de jingle bells en vloeien liters glühwein

Winterland in Hasselt is al aan zijn veertiende editie toe. — © Serge Minten

Naarmate het najaar vordert, steken de kerstkriebels steeds meer de kop op. En wat is er gezelliger dan al wat feestsfeer op te snuiven dan tijdens een kerstmarkt? We lijsten dé hotspots op.

1. Winterland in Hasselt

Een hoogmis, al voor de veertiende keer. Het Kolonel Dusartplein vult zich weer met de schaatsbaan, de Spiegeltent en het Huis van de Kerstman. Nieuw dit jaar zijn de Almhütte, een originele Oostenrijkse bergchalet, en de #WinterWonderExperience, een instagrammable winterplekje.

Waar? Kolonel Dusartplein in Hasselt.

Wanneer? Van vrijdag 18 november tot zondag 8 januari

Info: www.winterland.be

© Serge Minten

2. Magisch Maastricht

Het Vrijthof fonkelt de hele maand december: je vindt er knusse chalets, een reuzenrad, een overdekte schaatsbaan en een bijzondere kerstmarkt.

Waar? Vrijthof in Maastricht.

Wanneer? Van donderdag 1 tot vrijdag 30 december.

Info: www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht

© Rob Oostwegel

3. Kerstmarkt voor het goede doel in Bilzen

BNI Foundation organiseert een tweede editie van hun kerstmarkt voor het goede doel. Verschillende ondernemers verkopen er hun waren en de winst gaat naar het goede doel ‘Lege brooddozen’.

Waar? Tuinaanleg en natuursteen Hans Van Roey, Blookstraat 14 in Mopertingen.

Wanneer? Zaterdag 3 december van 14 tot 21 uur.

4. Kerstmarkt Pelle Melle in Pelt

Het Dienstencentrum Pelle Melle organiseert samen met het woonzorgcentrum een kerstmarkt met verschillende kraampjes en allerlei moois en lekkers.

Waar? Dorpsstraat 58 in Overpelt (Pelt).

Wanneer? Zaterdag 10 december van 13.30 uur tot 17 uur.

5. Vegan Kerstmarkt in Herk-de-Stad

Kerst, maar dan plantaardig. Op deze kerstmarkt vind je alles wat je nodig hebt voor een vegan feestmaaltijd.

Waar? Monnikenhof, Stevoortweg 166 in Herk-de-Stad.

Wanneer? Zaterdag 10 december van 14 tot 23 uur.

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vegan-kerstmarkt/53f2c58c-9cde-4538-8752-359804747fd4?dateFrom=2022-11-05&dateTo=2022-12-31&eventCategories=e87aad90-927b-42db-ac5a-6f307b22a6b8&page=4&place=provincie-limburg

© RR

6. Kerstmarkt in Sint-Truiden

Sint-Truiden organiseert in samenwerking met de Beroepsvereniging Marktkramers een gezellige kerstmarkt in het hart van de Haspengouwse stad.

Waar? Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroederstraat (tot Capucienenstraat), Minderbroederplein en Diesterstraat (tot Abdijstraat) in Sint-Truiden.

Wanneer? Zondag 18 december van 14 tot 19 uur.

7. Kerstmarkt met ambachtelijke producten in Riemst

Kerstshoppen bij de lokale ambachtelijke handelaren kan op 11 december in Riemst.

Waar? Dé Jambrouwerij, Valmeerstraat 123 in Riemst.

Wanneer? Zondag 11 december van 10 tot 17 uur.

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/gezellige-kerstmarkt/7c9479c6-27ca-47b3-bfa9-c0341eebfa92?dateFrom=2022-11-05&dateTo=2022-12-31&eventCategories=e87aad90-927b-42db-ac5a-6f307b22a6b8&page=4&place=provincie-limburg

© Shutterstock

8. Kerstmarkt in Hoeselt

Kerstmarkt ten voordele van het oudercomité De 2 sprong van het schooltje kleuter-lager onderwijs in Romershoven.

Waar? Romershovenstraat 56 in Hoeselt.

Wanneer? Vrijdag 16 december vanaf 18 uur.

9. Kerstmarkt voor de Warmste Week in Stokrooie

Stokrooie Herleeft organiseert ten voordele van de Warmste Week een kerstmarkt in het ontmoetingscentrum van Stokrooie. Er is een jeneverbar, de kerstman komt langs en er is randanimatie.

Waar? Sint-Amandusstraat 18 in Hasselt (Stokrooie).

Wanneer? Zondag 18 december van 11 tot 20 uur.

10. Indoor kerstmarkt in Bocholt

Meer dan 65 standhouders, kinderanimatie en heel wat lekkers … Dat vind je op de grootste indoor kerstmarkt in Limburg.

Waar? Damburg, Eikenlaan 1 in Bocholt.

Wanneer? Zaterdag 10 en zondag 11 december, zaterdag van 14 tot 21 uur, zondag van 10 tot 19 uur

11. Jurgens Christmas House in Alken

Een heus kersthuis met bijhorende kerstwinkel en een winterbar van 300 m² staat te blinken in Alken.

Waar? Koutermanstraat 19 in Alken.

Wanneer? Woensdag 30 november tot en met zondag 8 januari.

© Jurgens Christmas House

12. Kerstmarkt in Tongerlo (Bree)

In Tongerlo kan je terecht voor geschenkjes, heel veel lekkers, live muziek en kinderanimatie. Een initiatief van lokale handelaars en verenigingen.

Waar? In de Beekstraat en het eerste stukje van de Solterweg in Tongerlo (Bree).

Wanneer? Zaterdag 17 december van 15 tot 21 uur.

13. Kerstmarkt in Kortessem

De lokale Kortessemse verenigingen voorzien standjes om gezellig te shoppen of iets lekkers te happen.

Waar? Kerkplein in Kortessem.

Wanneer? Vrijdag 16 december van 16 tot 21 uur. De lokale standjes van de verenigingen zijn open tot middernacht.

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kerstmarkt-kortessem/fbdb7f68-146b-4673-a7ff-470c6c5c469c?dateFrom=2022-11-05&dateTo=2022-12-31&eventCategories=e87aad90-927b-42db-ac5a-6f307b22a6b8&page=5&place=provincie-limburg

© Kortessem

14. De Bijzonder Grote Kerstmarkt van Leopoldsburg

Een in- en outdoor kerstmarkt met live muziek, food en drinks.

Waar? Buurthuis Heppen, Heidestraat 65 in Leopoldsburg.

Wanneer? Zondag 18 december van 14 tot 20 uur.

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-bijzonder-grote-kerstmarkt-van-leopoldsburg/21c07c92-cb77-41fa-9230-3e0d6ca5bb9c

15. Wintermarkt wijk Wurfeld in Maaseik

Een wintermarkt in zaal Wilgenveld (Wurfeld Maaseik), waar je volop kan eten, drinken, genieten van muziek en leuke standjes bezoeken.

Waar? Kapelweg 50 in Maaseik.

Wanneer? Zondag 18 december van 11 tot 18 uur

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/wintermarkt-wijk-wurfeld/2ba4d94c-928e-4de3-8288-6d2e6f7e5fa7?dateFrom=2022-11-05&dateTo=2022-12-31&eventCategories=e87aad90-927b-42db-ac5a-6f307b22a6b8&page=6&place=provincie-limburg

© RR

16. Kerstmarkt in Lanaken

In de binnentuin van Seniorencampus 3 Eiken geniet je van mooie muziek, optredens van hun eigen kerstkoor, lekkere versnaperingen en verschillende verkoopkraampjes. Wie weet zit een ontmoeting met de kerstman er wel in ...

Waar? Seniorencampus 3 Eiken, Drie Eikenstraat 14 in Lanaken.

Wanneer? Zaterdag 17 en zondag 18 december, telkens van 14 tot 18 uur.

17. Kerstmarkt in Hasselt

Iedereen is welkom op de kerstmarkt georganiseerd door het activiteitencentrum AC Balans.

Waar? Welzijnscampus 2, Albrecht Rodenbachstraat 20 in Hasselt.

Wanneer? Donderdag 15 december van 14 tot 20 uur.

18. Kerstfair Maasmechelse Kunstkring

Enkele leden van de Maasmechelse Kunstkring stellen hun mooiste keramiek, juwelen en andere kunstvormen aan je voor tijdens deze tweedaagse Kerstfair in het oude postkantoor in Maasmechelen. Zoek je een uniek geschenk voor de feestdagen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Waar? Oud postkantoor, Dr. Haubenlaan 19 in Maasmechelen.

Wanneer? Zaterdag 26 november en zondag 27 november telkens van 13 tot 18 uur.

Info: https://uitinmaasmechelen.be/agenda/searchwidget?cdbid=3e964a74-969d-4e90-91a4-d68dbe596497&utm_source=uitinmaasmechelen.be&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets

19. Kerstmarkt in Genk

Woonzorgcentrum Prinsenpark in Genk organiseert een kerstmarkt. Er zijn mooie kerststukjes en kerstcreaties te koop, kom proeven van lekkere gebakjes of warm je op met een lekker jenevertje. Natuurlijk is de kerstman ook van de partij.

Waar? Woonzorgcentrum Prinsenpark, D’Ierdstraat 11 in Genk.

Wanneer? Zondag 11 december van 14 tot 17 uur.

20. Kerstmarkt in Neeroeteren (Maaseik)

Naast de 140 marktkramen organiseren diverse lokale handelaren een avondopening. Verschillende animatie acts zorgen tussen 18 en 21 uur voor de nodige kerstsfeer en entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis draaimolen voor de kinderen.

Waar? Centrum Neeroeteren (Maaseik).

Wanneer? Maandag 12 december van 17 tot 22 uur.

Info: www.visitmaaseik.be/nl/zien-en-doen/kerstmarkt-neeroeteren

21. Kerstmarkt in Eik (Bilzen)

Ferm Eik Bilzen nodigt je uit voor een gezellige kerstmarkt met leuke standjes en mooie geschenkjes. Uiteraard is ook hier de kerstman van de partij.

Waar? In en rond de kerk van St.-Jozef, Eik 11 in Bilzen

Wanneer? Zondag 18 december.

Info: www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kerstmarkt/aba3de86-14f7-492b-b343-8d981ede1c4e

22. Schulense Kerstmarkt (Herk-de-Stad)

Op zaterdag 17 december 2022 vindt de tweede editie van de Schulense Kerstmarkt plaats op het Sportcomplex in de Manestraat.️ Kom genieten van kinderanimatie, eet- en drankstandjes, gezellige kerstkraampjes, muziek,...

Waar? Sportcomplex Manestraat in Herk-de-Stad.

Wanneer? Zaterdag 17 december vanaf 15 uur.

Info: https://www.facebook.com/events/441912828091940/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D