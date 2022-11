Zaakvoerster die reizigers De Witte Merel oplichtte blijft aangehouden

Sint-Truiden

De Truiense E.S. (33) blijft aangehouden op verdenking van oplichting. Als zaakvoerster van reisbureau de Witte Merel ontving ze van de klanten geld voor reizen die E.S. nooit zou boeken. Zeker 31 gedupeerden dienden klacht in.

De zaak raakte begin oktober bekend toen het bekende reisbureau uit Sint-Truiden de deuren sloot. Officieel luidde de reden dat E.S. een zware covid-besmetting had opgelopen, maar al snel bleek ze corona wel vaker te misbruiken om andere problemen te maskeren. Zo dienden intussen meer dan 31 gedupeerden klacht in tegen haar omdat ze werden opgelicht. De slachtoffers boekten een reis bij De Witte Merel, maar net voor het vertrek ontstonden de problemen.

Valse berichten

E.S. zou onder meer valse berichten hebben gestuurd in naam van touroperators, zoals TUI en Corendon. Uit getuigenissen blijkt ook dat ze nagemaakte hotelvouchers ontvingen. Wanneer de vakantiegangers aankwamen op hun bestemming, bleken er geen kamers in hun hotel te zijn geboekt. De klanten stonden vaak ook niet op de passagierslijst voor vluchten. E.S. probeerde hen te sussen via allerlei smoesjes over aangepaste vluchtdata, coronaziektes bij crewleden en overboekte hotels.

Nagemaakte dienstencheques

S. werkte al jarenlang als bediende voor De Witte Merel toen ze in april van dit jaar de zaak overkocht van de stichters. Dat de praktijken nu aan het licht kwamen leek in de sterren geschreven. Zo blijkt uit andere getuigenissen dat E.S. ook als werkneemster bij het reisbureau met valse papieren op de proppen kwam. Zo zouden er buschauffeurs zijn geweest die van haar nagemaakte dienstencheques ontvingen en daarover bij de zaakvoerders hun beklag deden. Het bleken kopies van bestaande cheques. De vervalsing kwam uit toen de chauffeurs de cheques wilden gebruiken en deze niet aanvaard werden. E.S. zou deze aantijgingen altijd ontkend hebben.

Naar aanleiding van de vele klachten opende het Limburgse parket op 7 oktober een onderzoek naar oplichting. De politie arresteerde haar waarna ze werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om haar aan te houden. De raadkamer bevestigde dinsdag het aanhoudingsmandaat.

ppn/ds