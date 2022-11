‘Bake Off’-winnares Jaline opent zaak in prachtig gebouw in Tongeren: “Wil klanten laten dromen van Parijs”

Jaline Vandromme (21), winnares van ‘Bake Off Vlaanderen’, start een eigen patisseriezaak mét lunch en ontbijt in Tongeren. — © Sven Dillen

Jaline Vandromme (21), winnares van ‘Bake Off Vlaanderen’, start een eigen patisseriezaak mét lunch en ontbijt. Het historische pand in Tongeren wordt momenteel druk verbouwd: “Ik wil mijn klanten hier doen dromen van Parijs.”

Van kinesitherapie naar patisserie: het hoeft geen reuzensprong te zijn. Jaline zette haar studies stop toen ze op haar achttiende iedereen naar huis bakte in Bake Off Vlaanderen: chocolatier en jurylid Herman Van Dender was zo onder de indruk dat hij haar een stageplaats aanbood. In een wip lag er ook een boek op tafel, Pastry crush. Daarin maakte Jaline een eigen versie én een dessert gebaseerd op klassiekers als millefeuille en baba au rhum. Toen corona een kruis maakte over haar stageplaats, deed Jaline de markten met een foodtruck. Dat was een overweldigend succes: “Als de markt om acht uur begon, was ik al voor de helft uitverkocht.”

Patisserie Jaline

Vandaag waagt Jaline zich aan een uitdaging van formaat: een eigen zaak met patisserie en brood waar je ook kunt ontbijten en lunchen: Patisserie Jaline. “Ik kocht een historisch pand van 700 vierkante meter in Tongeren waar ik ook gaat wonen. Mijn klanten moeten zich hier eventjes in Parijs wanen: het interieur zal strak en modern zijn, net als mijn gebak. Ik weet dat het moeilijke tijden zijn, dat er overal bakkers sluiten. In Tongeren alleen al zijn er net drie dichtgegaan. Maar ik geloof erin, ook al heb ik al nachten wakker gelegen.”

De deuren van Patisserie Jaline openen op zaterdag 10 december. “Maar ik zoek idealiter nog een broodbakker en een patissier. Liefst iemand met kennis van moderne patisserie, want bij mij ga ja andere dingen vinden dan de klassieke Limburgse vlaai.”

