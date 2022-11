Lommel

Een Virtual Reality-bril die laat ervaren hoe het voelt om om een fietser zonder verlichting tegemoet te rijden. Dat is een opmerkelijk onderdeel van een nieuwe verkeerscampagne waarmee jongeren in de Vlaamse secundaire scholen worden gesensibiliseerd rond fietsverlichting. De leerlingen van de Lommelse GO!-school X plus kregen de primeur.