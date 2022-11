Aanklager kwalificeert 53 messteken als doodslag en niet als moord

Met 53 messteken – één meer dan we aanvankelijk schreven – bracht de Surinaamse Halenaar Michel Turney op 11 april 2020 zijn ex Anja Vlayen (49) om. De openbaar aanklager plakt tegen de zin van de nabestaanden de stempel doodslag en niet moord op de feiten.

In het Tongerse hof van assisen stond dinsdag de preliminaire of voorbereidende zitting gepland. Beklaagde Michel Turney wenste niet overgebracht worden. “Hij bereidt zich in de gevangenis voor op zijn proces en om de confrontatie met de nabestaanden aan te gaan”, klonk het. De 58-jarige Halenaar liet zich dinsdag vertegenwoordigen door zijn advocate Vanessa Penninger. Op het proces krijgt zij de hulp van meester Bert Partoens.

Wanhoopsdaad

De assisenzaak situeert zich in een op de klippen gelopen relatie van negen jaar. Het was Anja die er een punt achter zette. Toen ze bij haar ex in de Breedvenstraat in Zelem nog enkele spullen wou ophalen, sloeg de beklaagde tilt. In zijn studio haalde Michel Turney 53 keer met een mes uit. De kinderloze Anja Vlayen had geen enkele kans. Met verschillende scenario’s kwam de beklaagde aanzetten om aan zijn schuld te ontkomen. Hij probeerde onder meer een wanhoopsdaad te ensceneren en belde zelf de hulpdiensten. Turney viel echter al snel door de mand toen de hulpverleners in een plas bloed terugvonden. “Bekentenis is een groot woord. Maar hij ontkent niet de messteken te hebben toegebracht”, sprak Vanessa Penninger.

Doodslag of moord?

Is het doodslag of moord? Kortom, pleegde Michel Turney de feiten in een opwelling of had hij een voorbedacht plan? Een antwoord op de vraag is belangrijk voor de omvang van de straf. Bij moord kan de beklaagde levenslange celstraf oplopen. Het lijkt de rode draad doorheen het proces te worden. Volgens openbaar aanklager Maarten Sobrie en de verdediging is het doodslag. De nabestaanden zien het anders. “Wij willen dat aan de feiten de juiste juridische stempel gegeven wordt. Dat de waarheid aan het licht komt. Naar onze mening is momenteel niet de juiste juridische saus over het dossier gegoten”, sprak advocaat Bert Vanmechelen. Samen met Stephanie Michel, Kris Termonia en Dimitri Laes neemt hij het op voor de burgerlijke partijen.

33 getuigen

“Een zeer jaloerse en bezitterige man.” Zo omschrijven familie en vrienden Michel, ook wel Mike genoemd, Turney. Op 11 april 2020 verdween hij meteen achter de tralies. De vijftiger verblijft nu in de gevangenis van Hasselt. Vanaf 9 tot 16 december staat zijn proces in Tongeren gepland. In totaal zijn 33 getuigen opgeroepen. Het is aan voorzitter Kristof Swennen om de assisenzaak in goede banen te leiden.