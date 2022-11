Assisenproces over dood van Massimo De Luca start op 3 maart

Op drie maart start in Tongeren het assisenproces over de dood van de 26-jarige Massimo De Luca. De datum is dinsdag bekend gemaakt. Andrea C. neemt plaats op de beklaagdenbank nadat hij voor zijn woning in Eisden de zoon van zijn nicht met een mes toetakelde.

Het Antwerps Hof van Beroep deelde vandaag de datum voor het eerste assisenproces van 2023 mee. Vanaf 3 maart buigt de jury zich over het lot van Andrea C. Tussen de vijftiger en Massimo De Luca boterde het al geruime tijd niet. Op 20 juni 2020 kwam de ruzie tot een triest dieptepunt. De twee waren elkaar toevallig gekruisd op de straat waarna een woordenwisseling ontstond. De discussie escaleerde en Massimo trok later met enkele vrienden naar het appartement van Andrea C. langs de Oude Baan in Maasmechelen. De discussie mondde uit in een gevecht waarbij Massimo een messteek in de borststreek kreeg. Het slachtoffer verloor veel bloed en overleed niet veel later aan zijn verwondingen in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. De politie zakte onmiddellijk naar de Oude Baan af. Zonder tegenstribbelen namen de agenten Andrea C. mee voor verhoor. Over de aanleiding van de feiten bestaan meerdere versies. Mogelijk is ze te zoeken in de relationele sfeer. Voor meer duidelijkheid is het wachten tot 3 maart in het Tongerse hof van assisen.