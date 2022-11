Meer dan gewoon influencer: Sofie wil geitje Odil weer laten lopen met prothese

Sofie Senden (26) heeft tienduizenden volgers op haar sociale media-kanalen, maar ze is niet zo maar een influencer. De jongedame vangt in Oud-Rekem gehandicapte, verwaarloosde en gewonde dieren op. Odil is de laatste aanwinst, maar het geitje heeft wat hulp nodig om te kunnen lopen.

Liefst 120 dieren lopen er rond bij Lamana, de vzw die Sofie enkele jaren geleden oprichtte. “Het is begonnen in 2017 toen ik heel impulsief besliste om een verwaarloosd schaapje op te vangen. De herder wilde haar naar het slachthuis sturen, maar wij konden hem overtuigen om haar af te staan”, vertelt Sofie. “Samen met mama heb ik dan enkele palen in de grond geklopt om een omheining te maken. Al snel volgde een tweede schaap, kippen, eenden...” Sofie besloot om er een officiële opvang van te maken onder de naam Lamana. Het domein, waar ook Sofie zelf en haar ouders wonen, is een waar paradijs voor de dieren. Er is veel ruimte en de ganzen en eenden kunnen terecht in een grote vijver. Sofie toont alle hoekjes van haar dierenrijk, terwijl ze gevolgd wordt door een horde kippen en schapen. We komen ook konijnen, ezels, varkens, cavia’s, eenden en ganzen tegen. “Allemaal boerderijdieren, ik vang geen honden of katten op. Ook geen exotische dieren.”

Odil werd meteen aanvaard door de andere dieren in het opvangcentrum. — © Sofie Senden

3D-printing

Deze week verwelkomde Sofie een nieuwe gast. “Odil is een geitje van 1 jaar met een aangeboren afwijking. De pezen in zijn voorpoten zijn tekort en omdat dat nooit werd behandeld, zijn ze vastgegroeid. Nu komt hij moeizaam vooruit op zijn voorste knietjes. Odil verbleef in een kinderboerderij in West-Vlaanderen, maar dat was niet de ideale omgeving voor een gehandicapt dier.” De kinderboerderij contacteerde Sofie en maandag werd Odil afgeleverd in Oud-Rekem. “Hij voelt zich al meteen thuis hier, ook de andere dieren namen hem zonder problemen in de groep op. Maar hij kan niet op zijn knietjes blijven lopen, dat veroorzaakt alleen maar wondjes en ontstekingen.” Nog voor Odil in Oud-Rekem arriveerde, ging Sofie al op zoek naar oplossingen. “Ik contacteerde een bedrijf dat gespecialiseerd is in 3D-printing van protheses, vooral voor honden. Maar een geitje heeft ook vier poten, hé. Het bedrijf zag dat meteen zitten. Het is zeker een uitdaging, het is immers niet zeker of Odil de prothese gaat accepteren. Maar ik vind het de gok waard.” Dat het kan lukken, bewijst Bowie, een schaap dat kampt met ernstige afwijkingen aan de achterpoten. In een soort van rolstoeltje heeft hij geen moeite om zijn baasje te volgen.

De prothese voor Odil krijgt Sofie wel niet gratis, daarvoor moet ze ongeveer 2.300 neertellen. “Ik krijg geen steun van de overheid, voor het runnen van de opvang reken ik op donaties van dierenvrienden. Dus ook voor de prothese. Sommige mensen vinden het veel geld om aan een geit te besteden, maar als Odil er nog vele jaren gelukkig mee kan leven, is het dat waard voor mij.”

© Sofie Senden

Influencer

Het verhaal van Odil en de andere dieren kan je overigens op verschillende sociale media van nabij volgen. Instagram, TikTok of YouTube, Sofie heeft er meer dan 30.000 volgers, het maakt haar meteen een influencer, al hoort ze zelf liever content creator online. “Ik kan moeilijk ergens fulltime gaan werken, want ik moet mijn dieren de hele dag in het oog kunnen houden en verzorgen. Dus ben ik al zeven jaar zelfstandige in hoofdberoep. Zo doe ik ook fotografie en organiseer ik hier picknicks.”

Wie Odil mee aan de prothese wil helpen, kan dat via www.sofiesenden.be/inzamelingsactie. Je kan ook terecht op de Instagram-, TikTok- en YouTube-pagina’s van Sofie Senden voor leuke filmpjes over haar opvangcentrum.