Op een uurtje in de kerstsfeer: dit zijn de gezelligste kerstmarkten nét buiten Limburg

Als de eindejaarsperiode voor jou de hoogmis van het jaar is, trek je graag ook eens naar de gezelligste kerstmarkten nét buiten de Limburgse grenzen. Maak je klaar voor een waar kerstbad, want op deze plekken gaan de jingle bells écht all the way.

Brussel

Meer dan tweehonderd kerstchalets, een reuzenrad, draaimolen, schaatsbaan, klank –en lichtshow op de Grote Markt, culturele activiteiten … In Brussel is er heel wat te beleven tijdens Winterpret. De kerstmarkt vind je op verschillende locaties: Vismet/Sint-Katelijneplein, De Beurs, Muntplein, De Brouckèreplein.

Van 25/11 t.e.m. 1/1 van 12 tot 22 uur. Info: www.brussel.be/winterpret-en-kerstmarkt

Antwerpen

Op de Handschoenmarkt kan je terecht in het magische winterbos. Daarnaast shop je op de Grote Markt, Suikerrui, Steenplein en Groenplaats specialiteiten uit de hele wereld. Naast de bekende houten chalets is er ook een reuzenrad en een ijspiste.

Van 9/12 t.e.m. 8/1. Open: ma t.e.m. do 12-22 uur, vrij en za 12 uur-middernacht en zo 12-22 uur. Op 24 en 31 december, 1 en 5 januari uitzonderlijk 12 tot 18 uur. Info: visit.antwerpen.be/winter-in-antwerpen

Luik

Kerstmagie vind je elk jaar in het hartje van Luik. Op de Place St. Lambert en de Place du Marché vind je maar liefst tweehonderd chalets om te shoppen en te smullen. Daarnaast is er ook een rodelbaan en een schaatsbaan. Wist je dat deze kerstmarkt de oudste van België genoemd wordt?

Van 25/1 t.e.m. 8/1. Open: zo, ma, di en wo 11-22 uur, do, vrij en za van 11 uur-middernacht. Op 24 december sluit het kerstdorp uitzonderlijk om 18 uur. Het is ook gesloten op 30 december. Info: www.villagedenoel.be/

Leuven

De Leuvense Kerstmarkt Wintertijd staat op de vertrouwde locatie op het Monseigneur Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein met 140 standen. In twee skihutten en de grote kerstbrasserie ‘Bij Rudolf’ kan je het echte après-skigevoel beleven. Tijdens deze editie vind je ook kraampjes met verse gerechten uit ‘de keuken van mama’, bereid door lokale verenigingen.

Van 7 t.e.m. 18/12. De openingstijden verschillen per dag. Info: leuvensekerstmarkt.com

Keulen in Duitsland

Hier vind je maar liefst zes kerstmarkten. Vijf ervan in de binnenstad: De Dom, Rudolfplatz, Neumarkt, Alter Markt en Heumarkt. Op de Heumarkt staat ook een grote schaatspiste. De zesde ligt aan de haven, iets buiten het centrum: Der Weihnachtsmarkt im Rheinauhafen.

Van 21/11 t.e.m. 23/12 11-23 uur. Info: www.cologne-tourism.com/see-experience/christmas/

Aken in Duitsland

Vier weken voor Kerstmis veranderen de pleinen en steegjes rondom de Dom van Aken en het stadhuis in een kerstdorp. Met anderhalf miljoen bezoekers per jaar is het een van de grootste en drukste kerstmarkten in Europa.

Nog t.e.m. 23/12 11-21 uur. Uitzonderlijk op 20/11 18-21 uur, 17/12 11-22 uur, 23/12 11-20 uur. Info: www.aachen-tourismus.de/en/discover/events/aachen-christmas-market/

Düsseldorf in Duitsland

In Düsseldorf vind je maar liefst zeven kerstmarkten, verspreid over de stad. Alle Weihnachtsmarkten liggen op loopafstand van elkaar. De Handwerker-Markt vind je op de Marktplatz, de Altstadt-Markt ligt in de Marktstrasse en Flinger Strasse, de Sternchen-Markt ligt aan het Wilhelm-Marx-Haus, de Engelchen-Markt op de Heinrich-Heine-Platz, de Märchen-Markt op de Schadowplatz, de Kö-Bogen-Markt op de Jan-Wellem-Platz en de Schadow-Markt in de Schadowstrasse.

Nog t.e.m. 30/12. Open: zo t.e.m. do 11-20 uur, vrij en za 11-21 uur, 24 en 26/12 14-20 uur. Uitzonderlijk op 25/12 gesloten. Info: www.duesseldorf-tourismus.de/en/experience/events/christmas-market

Maastricht in Nederland

Gezelligheid troef in Maastricht en zeker tijdens kerst. Alle kerstchalets op het Vrijthof krijgen dit jaar mooie rode daken met guirlandes voor een extra nostalgische uitstraling. Verder is er een overdekte schaatsbaan en een reuzenrad.

Van 1 t.e.m. 30/12. Open: ma, di, wo en do 10 uur-middernacht. Vrij, za en zo 10 uur tot 1 uur ’s nachts. Op 24 en 25/12 uitzonderlijk 10-18 uur. Info: www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht

Valkenburg in Nederland

In Valkenburg is er van alles te beleven tijdens de eindejaarsperiode. Ook de grotten zullen in een kerstjasje gehuld worden. Op het Theodoor Dorreplein bezoek je Santa’s Village, de bovengrondse markt. Tijdens de Route d’Amuse proef je van lekkere amuses van de lokale horeca en de ‘kribkeswandeling’ neemt je mee langs kerststallen en kapelletjes. Nieuw dit jaar: elke avond is er een lichtshow, geïnspireerd op het middeleeuwse verleden van Valkenburg.

Nog t.e.m. 9/1. Info en tickets: www.kerststadvalkenburg.nl/tickets

Thorn in Nederland

De historische kern van Thorn wordt tijdens eindejaar volledig in kerstsfeer ingericht. Aan de zeventig standen kan je uitgebreid kerstshoppen terwijl de sfeervolle muziek van het koor ‘Equal Voices’ je meeneemt naar de tijd van Dickens en Scrooge. Van 11 tot 17 uur kan je binnenlopen in de prachtige Abdijkerk van Thorn en genieten van een gevarieerde reeks ‘Abdijconcertino’s’ (3,5 euro inkom, onder 12 jaar gratis).

Op 11/12 11-17 uur. Info: www.facebook.com/events/5034936163274223?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D