Nederlandse minister moet schuilkelder in tijdens bezoek aan Kiev: “Raketinslag in de buurt”

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en zijn delegatie zijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev de schuilkelder in gegaan. Na de persconferentie die hij had gegeven, toen hij de nationale veiligheidsraad bezocht, ging het luchtalarm af. Daarna waren knallen te horen en is het gezelschap meteen gaan schuilen, meldt een verslaggever van het Nederlandse nieuwsagentschap ANP ter plaatse.

Volgens iemand uit de delegatie was er een raketinslag in de buurt. Mogelijk was de stroomvoorziening doelwit van de aanval.

Het is niet duidelijk of Hoekstra later dinsdag de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog zal ontmoeten. Een gesprek stond oorspronkelijk wel op de agenda.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, meldde intussen dat er een Russische raketaanval was op de hoofdstad, waarbij twee woongebouwen getroffen zijn.

Tijdens het bezoek had de minister gezegd dat Nederland volgend jaar 15 miljoen euro extra zal steken in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. “De daders moeten verantwoordelijk worden gehouden”, zei Hoekstra. Het geld is onder meer bestemd voor forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden door marechaussees en particuliere organisaties die kijken voor welke misdrijven Rusland verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het is het tweede bezoek van Hoekstra aan de hoofdstad van Oekraïne sinds de Russische invasie eind februari begon. In mei was hij samen met zijn Duitse ambtsgenoot Annalena Baerbock in Kiev.