Huiszoekingen bij rusthuisketen Orpea in Frankrijk “waar ouderen in uitwerpselen blijven zitten”

De huiszoekingen startten dinsdagochtend en zouden verschillende dagen duren, bevestigde een bron aan het Franse persagentschap AFP. Alle samen zouden speurders “meerdere tientallen instellingen” van Orpea viseren. In juni vond al een huiszoeking plaats op de zetel van de groep en bij de regionale directies.

Orpea telt in Frankrijk 350 rusthuizen, maar is daarnaast ook nog in 23 andere landen actief, waaronder België. In januari verscheen het boek “Les Fossoyeurs” (De Doodgravers, red.) van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar winstmaximalisatie door de beursgenoteerde groep.