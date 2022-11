Bradley Wiggins in zwaar financieel weer: meer dan een miljoen euro schulden (maar hij betwist de claim)

Ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins (42) bevindt zich volgens Britse media in zwaar financieel weer. Schuldeisers zouden in totaal een bedrag van 1,2 miljoen euro claimen.

Dat het Britse wielericoon financieel niet de beste tijden beleeft, was al enige tijd geweten. In 2020 werd zowel Wiggins Rights Limited als New Team Cycling Limited – twee bedrijven van Wiggins – failliet verklaard. Sindsdien zouden veertien schuldeisers zich hebben gemeld bij het accountskantoor MHA Macintyre Hudson met claims voor in totaal 760.000 pond. Dat bedrag is intussen opgelopen tot 979.953 pond, goed voor in totaal 1,2 miljoen euro.

Wiggins, die momenteel voornamelijk zijn brood verdient als analist bij Eurosport, betwist de claims. Toch is hij momenteel onderworpen aan een Individual Voluntary Arrangement, een bindende overeenkomst die dient om het faillissement te voorkomen. In het kader hiervan heeft de Brit al eigendommen afgestaan ter waarde van 600.000 Britse pond.

Maar dat volstaat nog steeds niet om zijn volledige schulden af te lossen. En dus is MHA op zoek naar bijkomende materialen om te gelde te maken, onder meer wielermateriaal en motoren van Wiggins. Die zouden dan weer gestolen zijn en deel uitmaken van een politie-onderzoek.

Wiggins zelf heeft nog geen commentaar gegeven, zijn zoon Ben neemt de komende dagen deel aan de Gentse Toekomstzesdaagse. Ook Bradley zelf zal daar een acte de présence geven.