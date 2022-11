Genkse vastgoedmakelaar krijgt 1 jaar cel met uitstel voor achterhouden huurgeld

De voormalige vastgoedmakelaar was jarenlang eigenaar van een vastgoedkantoor in Genk en trad ook regelmatig op als tussenpersoon in huuronderhandelingen. Hij zocht in naam van de vastgoedeigenaars potentiële huurders voor hun appartementen, hij stelde de contracten op, inde het maandelijkse huurgeld en stortte de centen door na aftrek van zijn commissie. Al bleek dit niet altijd het geval, toen in 2014, na het overlijden van een van de appartementseigenaars, aan het licht kwam dat de geldstromen niet volledig klopten.

400.000 euro

Tijdens het bekijken van de erfenis van de vrouw bleek dat er regelmatig huurgelden niet doorgestort werden. “Er is voor 31.105 euro blijven plakken”, zo stelde de advocaat van de erfgenaam van de vrouw. De bal ging aan het rollen toen bleek dat dit bij meerdere verhuurders het geval was. Een andere raadsman spreekt voor zijn cliënten over een bedrag van 20.872 euro, voor de verhuur van drie appartementen in Tessenderlo. De verzekeringsmaatschappij AXA stelde zich dan weer voor 4.331 euro. “Wij hebben een paar gedupeerden vergoed”, klonk het.

Een slachtoffer was zelf aanwezig tijdens de behandeling van de zaak. De 84-jarige man uit Bree zei 2.179 euro achterstallige huur te hebben. “Hij ging me dat geld betalen, maar hij heeft contractbreuk gepleegd”, zo sprak de tachtiger. Een van de advocaten stelde zelfs dat alle aangiften samen goed waren voor een bedrag van meer dan 400.000 euro, waarvan er slechts een klein deel - een totale som van zo’n 78.000 euro - werd vervolgd.

Belastingschulden

Volgens de vastgoedmakelaar klopt het dat zijn firma sinds 2014 in financiële problemen kwam door belastingschulden. Hij probeerde om zijn bedrijf te redden van de ondergang. “Ik heb soms wel eens facturen betaald met huurinkomsten. Dan moest de huurder wat langer wachten op zijn geld. Ik stortte alles indien mogelijk meteen door, maar door financiële problemen ging dat niet altijd. Ik heb persoonlijk geen geld verduisterd, achtergehouden of achterovergeslagen. Ik heb nooit geld uit de vennootschap overgemaakt naar mijn eigen rekeningen. Veel van die centen gebruikte ik ook om bijvoorbeeld kosten van reparaties aan de appartementen te betalen en sommige centen ontving ik simpelweg niet door wanbetalers. Maar ik heb nooit de kans gehad om dat deftig uit te leggen”, zo wentelde de zestiger zich in onschuld.

De procureur vond de feiten echter duidelijk. “Het was een zuiver systeem. Hij ontving de gelden, nam zijn commissie en stortte door. Klaar is kees. Maar in plaats daarvan heeft hij zijn firma kunstmatig in leven proberen te houden met dat geld”, zo klonk het.

Redelijke termijn

Volgens de advocaat van de beklaagde was de strafvordering onontvankelijk omdat de redelijke termijn zou overschreden zijn, enkele feiten zouden verjaard zijn en de tenlasteleggingen volgens hem niet duidelijk werden omschreven. Verder vroeg de advocaat van de man ook bijkomend onderzoek naar een derde en vierde bankrekening van de firma om aan te tonen dat er via die weg wel nog huurgelden zijn doorgestort.

Volgens de Tongerse rechter is daar echter geen noodzaak toe omdat de rekeningen niet relevant zijn en het onderzoek van die rekeningen wel degelijk werden uitgevoerd. Ook de verjaring werd van tafel geveegd, maar de redelijke termijn zou wel overschreden zijn. “Het is evenwel niet zo dat de rechten van verdediging hierdoor op onherstelbare wijze werden aangetast en er geen eerlijk proces mogelijk was”, concludeerde de rechtbank.

1 jaar cel

De man werd schuldig bevonden voor de feiten. “Beklaagde streefde louter snel winstbejag na. Hij blijkt ook weinig besef te vertonen omtrent de ernst van de feiten, vermits hij telkens anderen met de vinger wijst”, aldus de rechter in het vonnis. De man kreeg een celstraf van een jaar en een geldboete van 2.000 euro, beiden met uitstel. De BVBA zelf krijgt een geldboete van 48.000 euro, waarvan de helft effectief. De vastgoedmakelaar en zijn kantoor moeten de gestelde burgerlijke partijen vergoeden.