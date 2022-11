Kipling-erfgename Mireille Gram weer in cel omdat ze dochters, die ze eerder probeerde te vermoorden, blijft belagen

Mireille Gram, de miljonairsdochter die in 2018 werd veroordeeld wegens een moordpoging op haar tweelingsdochters, zit opnieuw in de cel. Het parket van Antwerpen heeft een nieuw onderzoek tegen haar geopend wegens belaging van haar dochters.

Mireille Gram werd op 27 oktober aangehouden door de onderzoeksrechter die met het belagingsdossier werd gelast, zo bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. De dochter van voormalig Kipling-eigenaar Tony Gram zou haar dochters op een periode van een maand tientallen keren telefonisch hebben lastiggevallen. Het nieuwe dossier ging van start nadat haar kinderen bij de politiezone Grens een klacht neerlegden. Haar advocaat Walter Damen vond de aanhouding van Gram niet noodzakelijk, maar de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling beslisten niettemin om haar voorlopig opgesloten te houden in de gevangenis.

Door haar tweelingdochters te contacteren, die eerder slachtoffer waren van een moordpoging, schond Mireille Gram bovendien de voorwaarden die bij haar vrijlating werden opgelegd. “Mijn cliënt mag zelf geen contact opnemen met de kinderen”, aldus meester Damen. “Ze heeft dat toch een aantal keer gedaan.”

Mireille Gram staat nog tot februari 2023 onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank van Oost-Vlaanderen, omdat ze destijds in de gevangenis van Oudenaarde haar straf uitzat. Gram werd in 2018 veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan vier jaar effectief wegens de moordpoging op haar kinderen. Die feiten dateren van september 2015. Het hof van beroep van Antwerpen sprak toen een opvallend lichtere straf uit dan de rechtbank van eerste aanleg, die haar tot 14 jaar had veroordeeld.

Volgens het hof hoorde Gram niet thuis in de gevangenis, maar had ze vooral psychiatrische hulp nodig. De Kipling-erfgename kampte al jaren met zware depressies. Na haar vrijlating ging het niet meteen beter met Gram. Zo knoopte ze een knipperlichtrelatie aan met de zware crimineel Mo El K., die volgens haar vader Tony enkel uit was op het fortuin van zijn dochter. Zo werd niet alleen de Schotense villa verkocht terwijl ze in de gevangenis zat, ook haar kunstcollectie en haar Imelda Marcos-achtige verzameling van luxueuze handtassen belandde op de tweedehandsmarkt. De rechtbank van Antwerpen spreekt zich woensdag uit over de vermeende plunderpraktijken van Mo El K.

(jvda)