Sonny Colbrelli moest noodgedwongen stoppen, maar blijft nog minstens twee jaar bij Bahrain Victorious

“We laten hem niet vallen”, zei Milan Erzen in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Onze ploeg ontstond in 2017 met Vincenzo Nibali, maar Sonny Colbrelli was onze tweede naam. We hebben lange tijd gehoopt dat hij zou kunnen terugkeren als renner, maar het was helaas de juiste keuze om ermee op te houden. De gezondheid gaat voor alles.

De rol van de ex-winnaar van o.a. Parijs-Roubaix is niet direct afgebakend. Een beetje van alles. “Hij wordt ambassadeur van onze ploeg en promotor van verschillende sponsors. We willen ook dat hij zijn ervaring deelt die hij de voorbije jaren in de klassiekers opdeed. Dan denk ik vooral aan de kasseiklassiekers, die hij vooraf kan verkennen. Onze eerste ploegstage in het Spaanse Altea begint op 5 december. Sonny hoeft er niet de volledige periode te zijn, maar hij kan er wel een paar dagen bij zijn.”

Naast the A-team ziet de Sloveen Erzen ook een rol in de opleiding van jongeren. “We werken samen met het Cannibal Team (dat o.a. afgelopen seizoen de junioresploeg was van Vlad Van Mechelen) en Cycling Team Friuli. Ook daar kan hij zijn métier doorgeven”, aldus Erzen die Colbrelli roemt als een man die in enkele seconden tijd goede beslissingen kan nemen. Hij heeft naast zijn kracht als coureur veel kwaliteiten om ook in zijn tweede leven binnen de wielrennerij te slagen.” (hc)