Santos Tour Down Under voert heel wat wijzigingen door en begint met een proloog

Voor het eerst sinds de editie van 2020 wordt in januari nog eens een internationale Santos Tour Down Under gehouden. De allereerste WorldTour-rittenkoers duurt zes dagen en begint ongebruikelijk met een proloog van 5,5 km door de straten van Adelaide.

Koersdirecteur Stuart O’Grady voerde met zijn ploeg heel wat wijzigingen door. Zo is de traditionele rit naar Willunga Hill, de plaats waar Richie Porte zowat altijd heerste, er dit keer niet bij. Al is er wel een etappe die aan de haven start en in Willunga zelf eindigt. De apotheose van deze Santos Tour Down Under vindt op Mount Lofty plaats. De laatste internationale editie van drie jaar geleden werd gewonnen door Richie Porte die er dit keer niet bij is.

Op dit moment is het nog onduidelijk welke renners van de Belgische WorldTourploegen (Soudal- Quick-Step, Intermarché – Circus – Wanty Gobert, Alpecin-Deceuninck ) begin januari naar Down Under vliegen. Ook het gedegradeerde Lotto-Dstny heeft er startrecht, maar geen startplicht.

Zoals voor de corona begint het internationale wielrennen in Australië altijd met de Schwalbe Classic van zaterdag 14 augustus. Er is een criterium voor mannen en voor vrouwen. De Santos Tour Down Under voor vrouwen is een driedaagse die van zondag 15 januari tot dinsdag 17 januari wordt gehouden. (hc)

Het rittenschema:

dinsdag 17 augustus: Adelaide-Adelaide (proloog van 5,5 km), woensdag 18 augustus: Tanunda-Tanunda (149,9 km), donderdag 19 augustus: Brighton- Victor Harbor (154,8 km), vrijdag 20 augustus: Norwood-Campbeltown (116,8 km), zaterdag 21 augustus: Port Willunga-Willunga Township (133,2 km), zondag 22 augustus: Unley – Mount Lofty (112,5 km)