In Hasselt kunnen personen met jong dementie of dementie terecht bij een dagopvang om ze zo een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Het is een initiatief van Ferm Thuiszorg. De nood aan dagopvang is groot voor personen met jong dementie, omdat de mantelzorgers vaak nog beroepsactief zijn. Intussen maakten al 22 mensen gebruik van de dagopvang. Eén van hen is de 60-jarige Sibylle Lenaerts uit Hasselt met jongdementie.